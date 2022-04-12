綜合陸媒12日報導，大陸教育部及全國婦聯等11個部門印發《關於指導推進家庭教育的五年規劃（2021—2025年）》，把構建覆蓋城鄉的家庭教育指導服務體系、健全學校家庭社會協同育人機制、促進兒童健康成長確立為今後一個時期家庭教育根本目標。將推動中小學、幼兒園普遍建立「家長學校」。

該規劃目標為完善家庭教育政策措施，推動將家庭教育指導服務納入城鄉社區公共服務、公共文化服務、健康教育服務、兒童友好城市（社區）建設等。探索設立家庭教育指導機構，及時向有需求的家庭提供服務，形成有地方特色、有群體適應性的家庭教育指導服務模式。

在鞏固發展學校家庭教育指導方面，該規劃指出，將推動中小學、幼兒園普遍建立家長學校，每學期至少組織2次家庭教育指導服務活動，做到有制度、有計劃、有師資、有活動、有評估。

在規範強化社區家庭教育指導方面，該規劃指出，依托城鄉社區綜合服務設施、文明實踐所站、婦女兒童之家等普遍建立家長學校，每年至少舉辦4次普惠性家庭教育指導服務活動。在完善3歲以下嬰幼兒家庭育兒指導服務機制方面，該規劃指出，推動婦幼保健機構、基層醫療衛生機構開展嬰幼兒早期發展服務。

規劃還明確表示，將因地制宜探索完善協同育人工作協調機制，加強統籌規劃和資源整合，形成學校、家庭、社會協同育人合力。充分發揮家庭教育實驗區、創新實踐基地作用，探索家校社協同育人有效機制和模式，及時總結推廣鮮活經驗和做法。