網紅「廣告小妹」凡瑾常對時事發表看法，有時也因爭議言論將自己捲入話題，如影射第一名模林志玲是否找代理孕母事件，「有貓膩」一說一度被罵爆。廣告小妹近日看了世界巡迴脫口秀王「Uncle Roger」，覺得他「沒博恩那麼乾」之外，還談到他跟老婆分居後才全職講脫口秀，當時財產只有橘色Polo衫，如今全球巡演座無虛席，她舉導演李安（曾在家給老婆養）的例子感慨說：「前妻會否後悔？」

廣告小妹昨(11日)在臉書發文寫道：「昨夜去看了Uncle Roger，講現場的他沒博恩那麼乾（欸）。他政治超級不正確，也會roast（吐嘈）觀眾。坐第一排的孩子們請做好心理準備。」並提到Uncle Roger藉故事講述自己鹹魚翻身的親身經歷：「最後他講到 Auntie Helen 是真人真事。原本他是有老婆的，2019 年分居了。也是同一年，他決定全職講脫口秀。講了半年，疫情來了，他失業。被迫轉戰 YouTube，一戰成名。」

廣告小妹有感而發說：「前妻會否後悔？離婚時她沒帶走一片雲彩，他的財產只有橘色Polo衫。現在他全球巡演座無虛席。」她並舉曾在家中專心寫劇本，由老婆賺錢養家的大導演李安為例說：「可惜婚姻生活就是這樣現實。李安只有一個，Uncle Roger 也只有一個。更多人的伴侶是前途未卜很多年，願意一起撐到最後的是少數。」並講述現實殘酷面：「如果對方不願意，純屬正常。如果對方願意，真的要好好感謝。」

網友也迴響熱烈：「每次看他影片都覺得他完全是我的理想型，啊不能讓老公看到這個留言」、「那件橘色polo衫裡面居然長這樣欸!!（凡瑾回：我和朋友集體疑惑 Auntie Helen 為啥要離婚啊？裡面長這樣！！！果然六塊腹肌對維繫婚姻的作用普普）」、「超好笑，每次在YouTube 看他diss（酸）別的廚師，真的會笑到瘋掉」、「脫口秀就是政治不正確才好笑」、「真的是座無虛席，我兒子買不到票⋯」、「給我炒飯其餘免談，最愛看他diss別人炒飯的樣子」、「他真的超好笑！」、「政治不正確是人們最想聽的話之一」、「這角度有點像陳漢典~XD」，發文獲3千多讚。