今天台股許多第一季營收創歷史新高的績優股，股價不但頻頻破底，更是創下近期股價新低紀錄，例如：台積電今天價位最低來到551元，創2021年8月20日以來新低（當天最低551元）；聯電今天價位最低來到47元，創2021年5月24日以來新低（當天最低46.35元），投資人心中必定有許多疑問，台股怎麼了？聯電、台積電可以逢低進場了嗎？

疫情持續升溫下，中國也為了防疫封城停工，造成約161家上市櫃公司受影響，加上美國聯準會（Fed）的鷹派言論，預期5月可能每月上限950億美元的速度開始縮減資產負債表，並加重5月升息力道，以一次升息2碼的方式來抑制通膨，而今晚公布的3月CPI年增率，這個重要的通膨經濟數據也將會影響聯準會的升息態度，同時美國十年期公債殖利率飆升上2.82％，創2018年12月以來新高，也讓高科技股帶來不少壓力，以及俄烏戰爭的拖延等，都是造成近期台股內憂外患，利空消息滿天飛舞，台股跌跌不休的主因。

另外，外資3月匯出逾1700億元，創下2年來最大量，加上外資今年截至4月12日，已經累積賣超台股超過5900億元，這個數字已經超越去年外資賣超4541億元及前年外資賣超5395億元的紀錄，不過昨天外資期貨淨空單水位423口是2018年12月15日以來新低，讓台股的反彈之路露出曙光，今天外資賣超金額跟台股跌幅也較昨日收斂許多，權王台積電今天跌勢也有止穩跡象，這是台股止跌很重要的觀察重點，因為權值股必須止穩才可以帶動大盤上攻。

最後，聯電、台積電可以逢低進場了嗎？筆者認為佈局中長線的投資人，此時買點已經浮現，頻頻破底的聯電、台積電，就是你進場的好時機！因為聯電第一季營收634億元，季增7.3％、年增34.6％，還有台積電第一季營收4910億元，季增12％、年增35.5％，都紛紛創下歷史新高的好表現，更重要的是，筆者一直強調600元以下的台積電，是老天送的禮物，而55元以下的聯電，更是中樂透阿！現在筆者的看法依舊不變，今天台積電557元、聯電47.3元，此時不買更待何時！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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