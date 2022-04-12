民眾黨立法院黨團今天召開能源轉型政策公聽會，針對國發會主委龔明鑫日前稱「2050年淨零碳排總說明不會有核能，再生能源比重將超過5成」，與會者直指國發會的內容過於廣泛，並沒有具體方案。立委高虹安更批評政府再生能源和課徵碳費政策一延再延，不停跳票，相比日本的政策，可見台灣對淨零碳排的決心與日本有差距。

民眾黨團今天召開公聽會，立委蔡壁如、邱臣遠、張其祿和高虹安邀請專家學者、官員與會，探討產業轉型和再生能源等主題。

張其祿指出，2025年再生能源目標全數跳票，國發會3月30日公布淨零碳排路徑圖，成效令人質疑，企業關切的碳費與碳交易機制在報告中也沒有提及，卻已編列9年9000億元預算。

高虹安認為，政府政策不停跳票，再生能源規定2025年要達到20％佔比，但能源局稱屆時只能達到15.2％，國發會淨零碳排路徑報告中寫很多能源轉型和產業轉型，還有碳定價等規畫，但法規和配套仍不明確。反觀日本已明定2028年要實現零污染商業航運，2035年禁售純氣油車，2050年全數汽車零碳排，可見台灣淨零碳排的決心，與日本有所差距。

蔡壁如表示，能源轉型如果沒有產業轉型配合，就很難達成，國發會發表淨零碳排路徑，報告中卻未談到高耗能產業轉型戰略，台灣高喊產業轉型20到30年，卻一直沒有明顯改變，政府若只把淨零碳排當作口號，產業轉型就會變笑話。

工業技術研究院綠能所副組長洪嘉業說，國發會3月底提出淨零路徑路徑之前，團隊就對淨零議題做研究，要達到淨零目標並不容易，其中一個要件就是技術研發。經濟部能源局主任祕書翁素珍則說，過去能源轉型和2050淨零碳排最大差異是過去產業界對能源轉型有所保留，但近來在國際要求綠色產業鏈，及淨零碳排的趨勢下，現在產業界比經濟部還急，在此大趨勢下，很多技術將會快速發展。