財政部關務署表示，物聯網全時監控建置計畫為全新商業服務型態，由政府統一訂定產業標準，業者提供貨櫃保全服務，為設備供應商及陸路運輸業者創造全新商機。另業者若加入其計畫，海關將補助每台車1萬元（限首年900個名額）減輕安裝追蹤系統負擔。

未來載運海關監管貨櫃聯結車均要求登記為保稅運貨工具並依法安裝即時追蹤裝置，依海關指示配合辦理駕駛登入、貨櫃加封及解封作業，以確保貨物移運安全。

關務署指出，業者於安裝即時追蹤裝置後，其貨物動態及貨櫃保全狀態皆可由海關即時監控，走私風險相對降低，海關可將查核資源集中鎖定高風險貨物進行有效監管。為鼓勵業者參與強化貨物移運安全，海關將進一步研議相關獎勵措施，減輕業者資金負擔。

官員表示，現階段雖尚未強制業者加入，目前採獎勵措施，初步計畫在2023年、2024年兩年提供業者補助，只要業者加裝即時追蹤系統（每台車加裝成本約2萬元）且拖運次數達到十次以上，每台車可獲1萬元補助，等於是補助一半，有效減輕業者負擔，關務署預計首年限額補助900台，第二年則依預算與實際情況而定。