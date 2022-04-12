2022年縣市長選舉，國民黨高雄市長人選懸而未決，在無黨籍立委高金素梅、前副市長李四川接連表態無意代表國民黨披掛上陣後，一位李四川的友人透露，李並非不想挽救藍營在高雄的頹勢，而是他對投入市長選戰有所顧忌。近日亦有媒體指出，部分深藍社團、市黨幹部已私下喊出徵召孫文學校總校長張亞中參選，讓在地議員嚇出一身冷汗。

前高雄副市長 李四川。(圖/摘自 李四川 臉書)

國民黨高市議會黨團總召童燕珍6日率領市議員黃紹庭、陳美雅到新北市與李四川碰面，發揮三顧茅廬精神勸進李出馬選高雄市長，但李強調「我是拿鐵鎚的，不懂政治，也沒有意願」請愛他的議員能見諒 、體諒，目前將個人工作做好，至於高雄他仍相當關心，也不會改變對高雄的愛。

「做工程的人大概不會扭扭捏捏，要選就選，不選就不選」李四川強調，從頭到尾沒有考慮過選舉，假設韓團隊在高雄有一點政績，絕非只有自己的功勞，而是所有人的努力，他也鼓勵讓高雄在地年輕人、國民黨有志人士能出來承擔。未來若時間允許，也願意擔任輔選角色。

對此，童燕珍重申，雖然李四川有所顧慮，暫時拒絕，但會繼續努力勸說「川伯」到高雄來參選市長，到現在為止沒有放棄希望，也盼中央黨部、朱主席聽到高雄市民及基層的聲音。

國民黨高雄市長人選難產，國民黨高市議會黨團總召童燕珍6日率領市議員黃紹庭、陳美雅到新北市與前高雄市副市長李四川碰面，發揮三顧茅廬精神勸進李出馬選高雄市長。（圖/柯宗緯翻攝）

黃紹庭則說，相信黨中央會用多方管道來勸李四川出戰，據他了解，韓市府團隊有人鼓勵李四川參選高雄市長，畢竟李四川在高雄的聲量與支持度，被公認是現階段最強母雞。他強調，朱立倫也認同李四川是好的人選，沒有努力到最後一分鐘，大家不會放棄。

據《鏡周刊》12日日報導，一位李四川的友人透露，李並非不想挽救藍營在高雄的頹勢，而是他對投入市長選戰有所顧忌，「國民黨在地不團結是事實，在前議長許崑源離世後，議會黨團早就四分五裂，沒有人能整合。」近期除有地方勢力喊出「支持趙少康參選高雄市長」，甚至有部分深藍社團、市黨幹部甚至私下喊出徵召孫文學校總校長張亞中參選市長，消息一出，無不讓在地議員嚇出一身冷汗。因此，才有高市議會黨團緊急北上討救兵行動，盼李四川能出馬參選高雄市長。

報導並引述一位藍營市議員說法稱，地方派系鄰立互相競爭，「黨中央到現在似乎還沒意識到問題的嚴重性」。