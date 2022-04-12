桃園市學校疫情延燒，平興國小、仁和國中、成功工商、永平工商都出現確診者，確診者班級將停課10天，從13日停課至22日，於23日復課。其中平興國小、仁和國中其他班級預防性停課1天，復課前快篩，全陰即可復課。
據了解，平興國小1名2年級學生，仁和國中2個8年級生、1科任老師，成功工商1個2年級，永平工商1名2年級。平興國小、成功工商、永平工商通知該班同學、師生到採檢站，仁和國中因人數較多，下午已經入校採檢，師生約280多人，目前4校感染源還有待疫調。
桃園市學校疫情延燒，平興國小、仁和國中、成功工商、永平工商都出現確診者，確診者班級將停課10天，從13日停課至22日，於23日復課。其中平興國小、仁和國中其他班級預防性停課1天，復課前快篩，全陰即可復課。
據了解，平興國小1名2年級學生，仁和國中2個8年級生、1科任老師，成功工商1個2年級，永平工商1名2年級。平興國小、成功工商、永平工商通知該班同學、師生到採檢站，仁和國中因人數較多，下午已經入校採檢，師生約280多人，目前4校感染源還有待疫調。
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