被一劍浣春秋認證「現役台灣最強AV女優」的娃娃（翁雨澄），臉蛋美艷還有172cm、H罩杯的好身材，她最近受訪透露成為女優的2個理由，背後竟暗藏令人心碎的悲慘身世。

根據《ETtoday》報導，娃娃國中功課很好，未料被同學霸凌，向父母求助無果，因此罹患憂鬱症，後來誤交網友，遭下藥迷姦、拍不雅片，「那時我才17歲，根本不敢對任何人講這件事情，甚至無法再去學校上課，後來高中肄業。」至於當女優的2個原因，其中是不認為自己珍貴，所以能豁出去，另1個則希望未成年不該忌諱性而盲目探索。

娃娃2020年曾和網紅橫綱凱咪合作「1女戰8男」的多人運動片，當時她接受《中時新聞網》專訪時，揭露不為人知的幕後秘辛，坦言男、女優並非一邊享受一邊賺錢，而是要配合攝影師的角度演出，「有時還得疊在攝影師的臀部底下演出，真的很辛苦，而且拍攝時很多姿勢或角度都是為了畫面呈現，整個過程並不那麼舒服。」此外，拍攝現場為了收音完整，不會播音樂助興，還會很多工作人員盯著看，氣氛有時有點尷尬，在這種壓力之下，男優還必須控制生理機能。

娃娃更表示，AV女優除了維持外在條件，還要面對親朋好友的眼光，並有承受社會輿論壓力的心理素質，「要知道從事成人娛樂產業，並不是大家完全認可的，但妳要知道自己在做什麼，並且要對這份工作保有熱情跟信心。」

最後娃娃也提到這份工作帶來的職業傷害「內心其實會比較不容易滿足與快樂｣，因為自己在進行性愛的過程中，本來就會拍攝影片作為情趣，所以有時候會很難區分什麼時候是在工作，什麼時候在玩樂，可能就沒辦法保持一開始對於性愛的初衷，所以練習將兩者分開，是她現在要面對的課題。

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