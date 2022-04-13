一位不知名的大股東同時出脫德意志銀行（Deutsche Bank）與德國商業銀行（Commerzbank）各逾5％的持股，套現17.5億歐元（約19億美元），造成德國兩大銀行12日股價崩跌。

德意志銀行12日早盤股價一度暴跌10％，德國商業銀行挫低逾8％。

德銀與德商銀共同的大股東有美國資產管理公司資本集團（Capital Group），該集團在2020年分批買進兩家銀行股票，根據FactSet數據，資本集團對德國兩大銀行的持股超過5％。沒有其他投資人對兩家銀行的持股達5％或更高。資本集團發言人婉拒對本消息表示意見。

2020年2月資本集團首度揭露投資德銀3.1％的股權，當時股價約在9.33歐元。大股東日前以每股10.98歐元的價格，出售德銀1.16億股股票，約5.3％的持股，並以每股6.55歐元出售德商銀7,250萬股股票，或5.7％的持股。

本次是德銀與德商銀近幾個月第二次遭到大股東拋售持股，美國私募基金澤普世資本管理公司（Cerberus）1月大賣兩家銀行股票。

俄烏戰火讓德國經濟展望籠罩陰霾，能源價格飆高和通膨躥揚，加劇德國成長減速的可能性，恐打擊銀行業獲利。

德銀與德商銀對俄羅斯的曝險有限，但德國倚重俄國供應石油與天然氣，使得外界開始擔憂德國的經濟前景。歐盟正在研議禁運俄國石油，遭到德國強烈反對。

德銀發言人12日表示，公司的核心商業模式與風險管理能力，在時局艱難時具有彈性。

負利率讓德國大銀行近年來面臨挑戰，而德國的銀行業又高度競爭。此外，大銀行也傳出不少違規和罰款事件。

德銀與德商銀近兩年來股價雖然走揚，但仍遠遠不及10年前的水準，與美國同業相比更是遜色許多。