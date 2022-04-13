全球疫情讓「新日常」（New Normal）概念加速落地，從WFH（在家工作）進化到WFA (Work From Anywhere，混合式工作模式），智邦集團子公司鈺登科技（Edgecore Networks) 著手布局「新日常」（New Normal）帶來的創新轉型需求，除針對企業用戶推出WFA系列方案，也開發出可快速進行區域疫調的防疫雷達雲Smart Tracing方案。

瞄準疫後新生活，鈺登近期推出WFA SD-WAN方案，讓企業用戶能夠快速調整工作型態與組織運作方式，不被昂貴、複雜的設備投資所限制，能夠因應突發的營運變化，導入安全的VPN網路環境、降低昂貴的專線費用，讓在不同據點、不同地點的工作者，遠端使用企業內部網路環境與應用工具，也讓企業不受分支機構數量、地點的限制，維持高度的運作效率。

在過去傳統廣域網路架構下，企業若要連接分支機構及企業資料中心網路，多半需要依賴MPLS專線進行傳輸，但布建時間需花費數個月以上，日常維運也相對複雜，更需要支付昂貴的專線電路費用，也無法有其他備援線路可供即時應變。

而SD-WAN的出現，解決了企業總部與分支據點的網路傳輸問題，但部份過於複雜、綑綁其他應用的SD-WAN方案，卻又成為另一個障礙。而鈺登WFA SD-WAN解決方案所強調的輕量高效、高速傳輸、彈性應用，就是為了幫助企業跨過障礙，快速建立SD-WAN環境，達到降低昂貴專線費用、打造隨時啟動的混合工作模式機制的目的。鈺登WFA SD-WAN解決方案系列產品目前已推出SDW 100，可提供500個終端用戶使用，而即將推出的SDW 101，則更進一步擴充至1000個終端用戶規模，另外針對連鎖賣場或門市據點，鈺登也將推出適用規模的SD-WAN設備。

鈺登Pocket WFA AP方案包括重量僅有82公克、口袋大小尺寸的SP-W2M-AC1200-WFH 無線基地台，搭配無線網路控制器EWS5203，將遠端工作網路環境功能放進口袋帶著走。Pocket WFA AP強調的零接觸部署(Zero-Touch Configuration)特點，在企業需要進行大規模建立遠端工作環境時，可將布建時間從幾天縮短到幾分鐘。

不論員工或團隊身在何處，不需要安裝其他用戶端軟體，只要插上Pocket WFA AP，連上與辦公室相同的無線網路名稱（WLAN SSID），即可自動連接公司 VPN，提供如同在辦公室一樣的網路環境，並且支持多種身份認證型式，例如 802.1X 身份認證、本地身份認證(Local Authentication) 和雙因素認證（Two-Factor Authentication）等，確保正確識別網路用戶身份的安全性，並根據內部政策授權不同的網路應用與工具使用權限。

鈺登Pocket WFA AP方案的另一特點在於適用於多樣化的使用場景，跳脫在家工作的單一應用情境，作為企業外派團隊、分支據點、行動醫療站等不同型式用途。

鈺登科技副總經理許登泰表示，鈺登科技所推出的WFA 解決方案，強調輕量、高效、快應變、低門檻，面對持續變化的大環境，幫助企業隨時保持應變彈性，不論是WFH或者是WFA工作模式，都可提供如同在辦公室內工作的工作環境，除了維持企業運作不致中斷，更可透過鈺登提供的WFA解決方案，讓企業可以落地實現的新日常模式下，激發不同型式的創新應用，進一步提升整體營運效率。

至於針對企業宿舍園區、連鎖商場、購物中心等場所疫調管理的需求，新開發出可快速進行區域疫調的防疫雷達雲Smart Tracing方案，主打的是不需額外加購終端感測器，只需要搭配Wi-Fi AP與ecCLOUD雲端管理系統，透過實時區域人員活動數據分析，提供確診者接觸足跡清單、群聚熱點風險區接觸記錄等，即時掌握、快速應變，大幅縮短疫調時間。