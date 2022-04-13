因竹竹合併議題讓彰化是否升格問題再度浮出檯面，截至今年2月彰化總人口數僅剩剛過門檻的125萬4308人，原本預估今年6月恐怕跌破125萬，沒想到今年4月已經正式跌破，恐怕將喪失合格升格條件。

彰化縣人口從1971年就已突破百萬，2006年達到高峰多達131萬5034人，直到今天正式低於125萬人，讓原本可望不用修法就能合格升格的機會，增添變數，事實上上月就有藍委質疑，內政部在刻意刁難審查，呼籲監察院應主動介入調查。

彰化縣在去年12月24日向內政部申請升格，當時人口是125萬5千多人，符合升格門檻，縣府提出的改制升格計畫完整，既符合改革升格門檻，內政部沒有不審查的理由，果然在審查期間，彰化人口正式跌破125萬。

攤開過去王惠美對於青年的政策，是首位正視薪資與人口流失問題的首長，包括青年住宅，青年創業、還成立青年發展處，找來年輕的處長，希望針對年輕人的議題，加以改進鞭策，更既出遷入者發3000元設籍禮金，要留住彰化人。

不過因為新生兒逐年減少，加上疫情許多民眾出境2年內沒入境，就會遭戶政主動將戶籍遷出，因此彰化人口流失速度加快，光是今年3月遷出的戶籍就有上千人，未來王惠美將如何應對，創造更多機會、幫年輕人搭建發展舞台，挽救流失人口，勢必是其所要努力的方向。