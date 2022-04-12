有些家庭會雇用鐘點清潔、煮飯人員，以減輕家事煩惱。有網友在社團貼文徵求週一到週五的晚餐煮飯阿姨，開出時薪400元，只不過2個鐘頭內要煮4到5菜1湯，最後還要清潔鍋具、廚房丟垃圾，開出的條件讓網友看了直搖頭，表示這是「吃米不知米價」，或許有專業人士能辦得到，但是「這薪水應該請不到」。

一名網友在臉書私密社團《我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店》徵煮飯阿姨，工作內容是煮週一到週五的晚餐，時間為17：00到19：00。食材原PO會準備好，但阿姨要煮4到5菜1湯，還要清洗烹飪用鍋具及清潔因烹飪弄髒的區域（料理台/瓦斯爐/水槽/地面），將廚餘垃圾拿到社區垃圾間丟棄。薪水是時薪400元，可議。

不過這樣的條件，讓社團內成員感到十分不可思議，紛紛回：「吃米不知道米價 可憐的台灣人」、「這也太難賺了⋯而且短短兩小時內不可能做1～6項，家庭主婦路過」、「你們家是不是完全沒人有下廚經驗？兩小時4～5菜加一湯還要清潔太趕了吧，我天天煮飯看了都覺得好趕，而且還有前置要挑菜洗菜，或許可能真的有人很專業辦得到，但是這薪水應該請不到」、「雖然只是路過，2小時要煮4-5道菜？覺得很驚人，我平常煮給自己吃2-3道菜就要至少1.5小時了」、「2個小時做的完。只是專業人士比較貴而已。」、「我以為來到爆笑公社」。