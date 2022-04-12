女星郭書瑤（瑤瑤）當年以「殺很大」廣告走紅，可愛稚氣臉龐配上火辣豐滿好身材，讓她成為許多男粉絲心目中的女神；之後她「封奶」挑戰歌唱影劇都獲得成功，電影《志氣》及台劇《通靈少女》等作品屢獲好評。近年難得展露魔鬼身材的瑤瑤今(12日)破例「解封」，在遊艇上穿著低胸開衩晚禮服亮相，但她說「拍照太多人看著」，還是害羞到雙手舉起把整張臉遮起來，可愛模樣讓網友看了狂刷眼冒愛心。

郭書瑤近日出席遊艇活動，和好姐妹鄭茵聲一起參加，兩人彼此平時見面都十分隨性，難得帶著華麗妝髮齊開遊艇趴；只見瑤瑤一襲深藍絨質長裙禮服，胸前V領開超深畫面「兇爆」，招牌的雄偉UU完全藏不住，鮮豔紅唇配上華麗妝髮媚惑不失氣場，隨便擺POSE就能一秒電暈人。

瑤瑤穿著這套又是深V、又是開衩的超辣禮服，寫道：「找亮點：有幾個人在我面前？拍照太多人看著，還是會害羞～第一次和 @ferrtsss（鄭茵聲） 妝髮這麼完整的出來玩，是說⋯有人看得出來我這身裝扮是模仿誰嗎？？」；畫面中她害羞到雙手舉起把整張臉遮起來，可愛模樣讓網友看了掀起熱烈討論猜測：「瑪丹娜」、「瑪麗蓮夢露」、「綺夢嗎」、「蘿絲媽媽」、「安娜德阿瑪斯在007裡面的造型嗎」、「黛安娜.龔嗎？(與龍共舞）。

還釣出好友安心亞大讚：「沒在船上看過這麼美的(眼冒愛心)」，瑤瑤回：「因為妳看不到自己(眨眼)」；「瑤穿這套超適合」、「辣死了」、「穿這一身晚禮服特別美」「美極了」、「第二張的腳是怎麼一回事(笑)瑤瑤完全是女神風範」、「書瑤超美」、「性感的小寶貝」、「5個人在你前面」、「鏡子腳太亂 請他們站整齊一點(笑)」，還有歪樓虧：「不要再學郭書瑤了」，4小時狂吸3.2萬讚。