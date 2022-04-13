烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)的妻子，也就是「烏克蘭第一夫人」的歐蘭娜•澤倫斯卡(Olena Zelenska)接受媒體訪問，提到開戰後的心境，她表示在戰爭爆發初期根本就無法理解所發生的一切。她也表示，戰爭爆發後就沒再見到丈夫了。

澤倫斯卡原本與澤倫斯基是演藝工作的搭檔，她自己是編劇，在接受《Vogue》雜誌訪問時，提到開戰五個星期以來的生活狀況。

Ukraine’s First Lady, Olena Zelenska, on Life Under Siege — and How Her Country Is Moving Forward https://t.co/6MMcdCKf9A — Vogue Ukraine (@VogueUkraine) April 8, 2022

她回憶，2月25日開戰當天凌晨，被一個「砰」的聲響吵醒，「我沒有立即意識到那是爆炸聲，然後我發現丈夫更早醒來，已經在穿西裝了」

Seven people were killed in the Russian missile strike on the building of the regional state administration of Mykolaiv, Ukraine. 22 people were found alive. The building is partially destroyed - one section collapsed from the first to the sevens floor.#standforukraine pic.twitter.com/k8MYOGePaH — Olena Zelenska (@olena_zelenska) March 29, 2022

澤倫斯卡說：「我問他怎麼回事，他沒有多解釋，只說了一句『開始了』。」

我問他：「孩子們該怎麼辦？」澤倫斯基說：「我之後再告訴妳。先把必須品和重要文件收齊，以防萬一。」

澤倫斯卡夫人說，她告訴自己在戰爭開始後，沒有時間情緒化，因為在2個孩子面前，再怎麼樣也要裝出勇敢的臉。他們夫婦有2個孩子，分別17歲的女兒和9歲的兒子。

直到戰爭開始一周後，才有機會一個個打電話問親戚下落，看看他們中的哪些人還活著時，「我才放下了自己的情緒，那可能是第一次哭。」

被問到與澤倫斯基有沒有聯絡，她說確實一直在擔心丈夫，但目前也只能利用電話互道平安。

被問到如何向孩子說明俄羅斯入侵一事時，她說：「沒有必要向孩子們解釋。他們自然會看到一切，像其他烏克蘭孩子一樣。當然這不是他們該看到的，但你不能對他們隱瞞任何事情。最好的策略就是真相」。

澤倫斯卡夫人最近在法國《巴黎人報》上撰文感謝其他國家的支援，特別是歐洲各國為逃離戰爭的烏克蘭難民提供的協助。她寫道：「我要感謝所有幫助我們人民的歐洲人們，你們盡心的為他們提供家園、食物與鼓勵。我知道，就像我們一樣，你們也是在完全沒有準備好的情況下，面對這麼多受創傷的人。所以各位都絕對值得獲得諾貝爾和平獎。我們烏克蘭永遠不會忘記各位提供的一切。」

聯合國估計，超過 1000 萬烏克蘭人逃離了家園，其中 430 萬人進入鄰國，650 萬人在國境邊流離失所。