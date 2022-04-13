日本將秋葵視為「綠色人蔘」、大自然的最佳補品之一，更有醫師出版《秋葵水奇效養生法》一書，推薦秋葵水為天然飲食療法，可以降低血糖、糖化血色素，甚至可以改善高血壓、動脈硬化、血脂異常，但果真如此神奇嗎？

食藥署表示，目前並無證據支持秋葵水能幫助糖尿病患降血糖，血糖異常民眾仍應定期回診，依照醫師指示，規律用藥。

食藥署強調，浸泡過秋葵的水，是否清潔？有無農藥殘留？這些值得疑慮，再者，秋葵水如置放過久，恐孳生細菌，飲用之後，還可能引發腸胃炎。

食藥署提醒，秋葵屬於食品，並非藥品，無法取代治療糖尿病的藥物。糖尿病患者應透過藥物及飲食控制、運動，來穩定血糖，降低糖化血色素，勿聽信偏方，延誤病情治療時機。

飲用秋葵水，還不如直接食用秋葵。台安醫院營養師劉怡里表示，秋葵又名「黃秋葵」或「羊角豆」、「美人指」，盛產於每年5至9月，因含有豐富的膳食纖維，具降血糖功用，可穩定餐後血糖。

此外，秋葵含有濃稠黏滑汁液，其中就有豐富果膠成分，促進腸胃道蠕動，加速讓油脂排出體外，減少飲食中油脂的攝取，具有降血脂的功效。再者，果膠附著在胃黏膜上，也可保護胃壁。

劉怡里指出，秋葵料理方式簡易，用水沖洗乾淨後，不切蒂頭，直接整根一起烹調，即可避免黏液等營養成分流失，汆燙1至2分鐘，即可撈起，此時再切除蒂頭。