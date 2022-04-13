儘管政府接連祭出打房措施，但成效似乎很有限，尤其薪水完全跟不上房價的速度，根據房屋交易網統計，這5年來房價增加3成，但薪水僅成長約1成，主播劉芯彤在臉書分享，一位認識多年好友土生土長住在中和，正在老家附近看新房子，30年前一坪6萬元的房價，如今預售屋建案每坪竟要價70萬元，劉芯彤聽了不禁感嘆「30年來，大家的薪水有漲超過10倍嗎？」引發網友熱議。

劉芯彤表示，她朋友是中和在地人，看著當地從鐵皮工廠慢慢變成工業區，現在又再進化成了繁華的區域，房價也跟著是倍數成長，而且是十倍以上的成長，那天好友看一個預售新建案，位在捷運中和站附近，戶數不多只有60幾戶，令人驚訝的是房價部分，近36坪的三房案型價格是2535萬，換算下來每坪是70萬。

劉芯彤直言，近36坪的三房案型扣掉33%公設後，主建物大約21.5坪、陽台2.5坪，21坪的三房格局，大概放了雙人床後，要有很完整的衣櫃和梳妝台都很難，而且房價2500多萬，貸款75成，就會讓我們這些領死薪水，萬年不調薪的上班族，背得彎腰駝背，還要加上管理費一坪100元，真的是太辛苦了。

好友也說，身為中和在地人，很清楚這一個區域過去的行情，他小時候大約30幾年前，這裡的新房價一坪才6萬，沒想到30年過去，新房子一坪70萬，重點是如果你速度不夠快，建商都要完銷了，也讓劉芯彤忍不住想問，「30年來，大家的薪水有漲超過10倍嗎？」認為房價漲太多實在不合理。

底下網友紛紛留言，「20年前中和景安站旁新房，3房兩廳1.5衛加車位750萬，那時還嫌貴」、「我家就在四號公園旁，這附近的房子在這30年間真的漲很誇張」、「我們這的社區在823公園和永安市場站，去年底有一戶才成交，上個月又轉手，被課了近5成的稅還是賺」、「聽朋友說板橋買房1800萬，扣公設後室內才18坪」、「捷運站步行3分鐘內的建案，就算是土城，也都開到60萬以上」。