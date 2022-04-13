隨著飲食精緻化、3C產品的興盛，不少孩童從未運動、平時更是智慧型手機不離身，使其暴露於過度肥胖、體態異常的風險倍增。《新英格蘭醫學期刊》所刊登的研究報告宣稱，兒童時期的心血管事件與成年後的心血管疾病呈現高度關聯，且可能增加成年死亡率；呼籲家長切莫輕忽子女的肥胖問題。

●兒童心血管事件莫輕忽！ 「5項指標」全中恐增成年死亡率

美國明尼蘇達大學團隊擷取自1970-1990年內，將近40,000名 3-19歲受試者的就醫記錄，並評估兒童和青春期少年最容易發展心血管疾病的5項風險因素：BMI、血管收縮壓、總膽固醇水平、三酸甘油酯與吸菸頻率。團隊也評估了受試者的年齡、性別、種族、身高體重，並測量受試者血液中的膽固醇和三酸甘油酯水平。

(圖/潮健康提供)

研究團隊在2015-2019年針對受試者進行隨機訪問，結果發現：發生心血管事件的機率以男性較女性為高、父母的教育水準普遍較低，並與更高的死亡率呈現正相關。另外，每增加上述5種風險因素的其中一種，風險比將會上升2.75%。

研究宣稱，兒童時期如果面臨其中一種心血管危險因素，皆可能與成年後的心血管疾病有關。如果在孩童早期階段就開始發展出嚴重的心血管事件，與60歲之前較高的心血管死亡率也有正相關的關聯性。

●兒童肥胖與家庭教育有關？ 專家：父母缺乏正確飲食觀念所致

美國明尼蘇達大學醫學博士、該片研究作者David R. Jacobs, Jr. 認為，比起成年人而言，兒童發展出心血管事件的機率相對較小。根據過往的檢驗報告來看，年輕人會發生動脈粥樣硬化，普遍與血脂異常、血壓升高或者是吸菸習慣有關係。

(圖/潮健康提供)

Jacobs指出，兒童心血管事件的比例正逐年提升，但是健康飲食的觀念仍未在各級學校中普及。家長的飲食習慣亦可能對孩童造成影響。數據顯示，美國的肥胖人口高達36.2% ，因此公衛專家不僅要關注肥胖的「廣泛性」，更要留意其「遺傳性」。

「若父母的飲食習慣不佳，錯誤觀念傳至下一代，將難以逃出肥胖所導致的惡性循環！」Jacobs表示。

美國疾病管制與預防中心（CDC）亦指出，應養成攝取豐富蔬果、增加運動次數、減少糖分攝取、減少屏幕時間與充足睡眠，5種方式來避免兒童肥胖。CDC更提醒，孩童傾向於模仿成年人的行為，身為父母者更應身體力行，以自身為表率減少兒童肥胖的問題，引導下一代能及早培養正確的健康觀念。