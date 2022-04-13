每天朝九晚六以上的打拚族們，你有多久沒有好好關照自己的健康了呢？加班、熬夜、外食、應酬……，這些打拚族習以為常的生活型態，其實都悄悄讓你的健康亮起紅燈！嫚嫚營養師提醒，現代上班族工作壓力大，又習慣餐餐精緻化外食，經常陷入飲食健康失衡的情況而不自知。遇到這個情況，不妨用一瓶有穀粒的高纖燕麥奶，幫你補充膳食纖維等優質營養，為你的職場生活打打氣。

多熱量外食、報復性熬夜……現代「社畜」健康陷阱題你中了幾項？

現代上班族工作忙碌，難以花心力照料每一餐的飲食營養、養成良好的運動習慣，易落入失衡的生活型態， 嫚嫚營養師對此分享了幾個上班族常見的健康陷阱題：

●拒絕不了垃圾食物、精緻化外食多油多熱量

三餐多在外解決，精緻化的飲食不僅容易攝入過多熱量，也難以攝取到足夠的蔬果營養。

●多坐多躺，難養成規律運動習慣

在辦公室坐了一整天，回到家只想躺在床上，缺乏規律運動習慣讓體力逐漸下滑。

●總是在加班、腦袋沒休息，假日也在處理公務，

常態超時工作，就算下班或休假也常在處理公務，心靈難以抽離工作，許久沒有好好休息、調劑身心。

●常覺得工作壓力大，看到工作訊息就一陣焦慮煩躁

每天被工作追著跑，頂著上司和客戶的龐大壓力，導致手機跳出工作訊息就感到焦慮不已。

●通勤也在打呵欠，每天都覺得沒精神

加班回家還報復性熬夜，滑手機到半夜捨不得睡，結果隔天精神更差，甚至影響工作表現。

燕麥含有β-葡萄聚醣等營養，加上高膳食纖維能幫助消化、促進腸道蠕動。/圖片來源：統一陽光提供

扭轉職場NG生活型態從飲食開始 營養師：用有穀粒的高纖燕麥奶平衡飲食

嫚嫚營養師提醒，中了上述健康陷阱題的上班族，在難以時時刻刻照料好三餐的生活中，可以透過統一陽光高纖燕麥穀奶，從飲食開始重拾健康生活。

根據國健署公布的均衡飲食六大類食物指示，膳食纖維主要來自蔬果、全穀雜糧類，是國人必需攝取的營養素。然而現代上班族難以天天攝取到足量的蔬果與膳食纖維，還經常聚餐，高熱量飲食造成身體負擔；統一陽光高纖燕麥穀奶富含的高膳食纖維，可以提供必要營養素外，也能增加飽足感。

燕麥含有β-葡萄聚醣等營養，加上高膳食纖維能幫助消化、促進腸道蠕動。除此之外，豆漿的基底可提供滿滿的植物性蛋白質等優質營養，輕鬆注入生活能量。在正餐之餘透過一瓶300ml的統一陽光高纖燕麥穀奶，開啟飲品新選擇，補充我們所需的多種營養，鼓勵你從小小的日常開始照料健康，扭轉職場NG生活型態。

統一陽光列出了三種常見的社畜類型，依據活動辦法留下你的社畜類型，就有機會把整組統一陽光高纖燕麥穀奶帶回家！/圖片來源：統一陽光提供

你的健康失物招領中！統一陽光「社畜類型測驗」看你需要哪種ㄍㄨˇ ㄌ一ˋ

「今天的你，是什麼類型的社畜？」是靠美食紓壓、常常健康失控的大吃解放型社畜？還是下班看到手機跳出工作訊息，就一陣焦慮的壓力山大型社畜？又或者是上班坐在辦公室、下班坐回沙發上，「坐好坐滿」少運動的沙發馬鈴薯型社畜呢？

統一陽光列出了三種常見的社畜類型，讓辛苦的打拚族們來檢視自己所需要的營養素。從4月6日起到4月26日，只要前往統一陽光官方Facebook粉絲專頁活動貼文，依據活動辦法留下你的社畜類型，就有機會把整組統一陽光高纖燕麥穀奶帶回家！

要怎麼拾回你遺失的健康呢？從4月6日起到４月28日，到7-ELEVEN購買統一陽光高纖燕麥穀奶（原味／無加糖），就享第二件10元優惠，快來7-ELEVEN找回你需要的穀（鼓）粒（勵）吧！