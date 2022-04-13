中華女足門神蔡明容在《Sports會客室》節目分享在印度亞洲盃爭取世界盃門票的故事。

中華女足年初出征印度亞洲盃，雖然遭遇7人染疫的打擊，但蘇育萱等年輕世代展現接班實力，門將部分更有資深的蔡明容頂上染疫的旅日好手程思瑜。蔡明容在《Sports會客室》節目聊到亞洲盃臨危受命的情景，還一度紅了眼眶，並透露自己計畫再踢兩年，退役後盼培育出更多新生代門將。

蔡明容是2018年中華女足重返亞運4強的當家門神，過去兩年她效力於日本富士櫻花隊，但為了早點跟中華隊會合備戰亞洲盃，她與富士櫻花提前結束合約，和效力於千葉JEF聯隊的程思瑜直接從日本飛往印度，向中華隊報到。

本屆亞洲盃，教練團頭3戰選擇用程思瑜先發把關，結果在8強對菲律賓之戰打進PK戰，過去在國際賽撲救12碼球頗有口碑的蔡明容說，雖然不是自己把關，但她對程思瑜的狀態和表現很有信心，「當時是很緊張，我就集合大家手牽手，跟大家說一定要相信思瑜，她一定可以，後來她成功擋下了兩顆！」

作為中華隊大門的「雙保險」之一，蔡明容也分析自己和程思瑜的不同特點，「這次比賽很多人可以看到思瑜的進步，她的穩定性蠻高的，我可能比較衝動，比較冒險一點，如果要安全感，這部分我可能會讓大家比較刺激一點。」

然而中華隊仍在PK戰飲恨，錯過第1個直接打入明年世界盃的機會，只能寄希望於後面的附加賽，未料此時發生多名球員新冠確診的利空消息，其中就包括程思瑜，所幸大門有蔡明容即時扛起，穩定軍心。

蔡明容（後排左一）在亞洲盃附加賽扛起帶領學妹的重任，圖為對越南之戰的先發11人賽前合照。（中華足協提供）

「說真的我跟學妹們一起比賽的機會不多，那一次因為有幾個球員沒辦法上場，等於我一個人要配很多個小學妹，我覺得自己應該帶著大家，給她們信心，這樣大家可以一起拿下這個比賽。」蔡明容說。

蔡明容也分享在附加賽對泰國前的感人小插曲，隊長「八萬」王湘惠等幾位因疫無法出賽的學姐們，想說學妹應該很緊張，前一晚就透過視訊會議一起聊天，放鬆心情也鼓勵她們，「結束的時候八萬就帶大家禱告，希望明天順利，當下很多人都流眼淚，現在講還是很想流眼淚。」蔡明容說。

最後中華隊勝泰國、負越南，在印度第2次錯過世界盃門票。蔡明容說，比完賽後真的覺得不甘心和可惜，希望再接再厲為明春的10搶3洲際附加賽準備，跟球隊中的幾個老戰友「再創歷史」。33歲的她目前沒有再次旅外的計畫，今年就是回到前東家台中藍鯨，透過木蘭聯賽調整狀態，迎接杭州亞運和洲際附加賽。

中華女足門神蔡明容在《Sports會客室》節目回憶出征印度亞洲盃的點滴。（中時新聞網攝）

台灣運彩和木蘭女足淵源頗深，從2018年初冠名贊助日本仙台七夕女足隊來台慈善比賽，開始與台灣的女足結緣，2019年冠名贊助木蘭聯賽總冠軍戰，隔年起成為木蘭聯賽的官方贊助商。除了賽事贊助，台灣運彩挹注10％營業額進入運動發展基金，相當程度用於提升運動員或團隊的訓練及比賽條件，在國家隊效力超過10年的蔡明容，也對近年集訓方式改進的情況很有感覺。

「跟過去的狀況對比，比較明顯的差距是集訓方面，以前可能是3月要比賽，2月大家趕快集合，訓練2、3周最多1個月。」蔡明容表示，現在有更多經費維持代表隊長期培訓的計畫，讓選手維持在一個很好的磨合狀態，為下一個盃賽去做準備，「不像以前這麼匆促集合就出去，這部分改變還蠻多的。」

蔡明容今年回國後，平日在新北蘆洲國小服務，周末則代表藍鯨參加木蘭聯賽。「我現在也有在從事教練的工作，球員部分計畫踢到35歲，退役後希望繼續把我的經驗分享給年輕的守門員，給他們更多不一樣的幫助。」

另外民眾每買100元的台灣運彩，就有10元會自動挹注到運動發展基金，作為政府培育運動人才及協助運動產業發展的用途，幫助我國好手締造佳績，2014年至今已累積挹注運發基金逾280億，讓民眾投注運彩的同時，也能為台灣的體育運動發展做出貢獻。