台灣本土疫情燒不停，從連3天破400，如今終於來到500大關，不少人對於中央現行標準一頭霧水，國民黨立委鄭正鈐對此質詢時，翻出指揮中心去年5月的警戒標準，語音未落陳時中秒回「這已經是歷史文獻了」，讓鄭正鈐當場傻眼。

鄭正鈐今天針對「新台灣模式」質詢行政院長蘇貞昌，認為語意不清，讓大家都搞不懂，要求中央給出明確指引，蘇揆表示每天都有指引出來，鄭反駁，強調目前指引都相當片面，應該要拿出具體化的政策，卻遭蘇回「人民不想看像電話簿那麼厚的指引」，並搬出新北市長侯友宜「他說會完全配合」。

鄭正鈐繼續追問蘇貞昌，去年的疫情警戒標準及因應事項到如今還需不需要「Follow」，此時陳時中出來搶答，表示這份指引已經是「歷史文獻」，現在已經不用這個標準了，讓鄭正鈐瞪大眼睛複述「歷史文獻？」接著詢問既然舊的不適用，是否有新的標準出來。

陳時中對此表示，新的標準就是在正常生活下的積極防疫，定期每個月公布相關資訊。鄭正鈐指出，至今在衛福部官網所能找到的，還是這份去年5月的指引，但既然不適用了，現在到底是第幾級警戒？陳時中則回「已經取消警戒了」，強調疫情變化快速，因此每天滾動式檢討，呼籲立委與民眾每天關注指揮中心訊息。