女兒出生2天尪死了 她發現房產被公婆私賣 提告下場悲慘

台北1名女子2019年與丈夫結婚，隔年生下女兒後，丈夫卻在女兒出生後2天發生意外過世，女子日後發現丈夫原本名下有棟房子被公婆擅自變賣，因此提告求償，女子公婆表示該房子是借名登記在兒子名下，且房子長年來都是由公婆管理、賦稅，法院最後判女子沒有房屋繼承權，房屋所有人是公婆。

媒體人許聖梅在節目「新聞挖挖哇」分享，該名女子2019年6月在美國維吉尼亞州與丈夫結婚，之後在台灣也有登記結婚，2020年6月女兒僅出生2天，她的丈夫就在美國因意外過世，她當時就拿著丈夫的死亡證明到戶政事務所辦除戶，當下她發現丈夫原本名下有1棟房子竟已被公婆賣掉換得2090萬。

女子發現丈夫過世後，原本丈夫名下有棟房子被公婆變賣，公婆表示該房子是借名登記，且房子長年來都是由公婆管理、賦稅，法院最後判女子沒有房屋繼承權。（翻攝自YouTube頻道「新聞挖挖哇！」）

該女子說她本是丈夫第一順位繼承人，女兒則是第二順位，因此她認為公婆盜賣她的財產，決定提告，要求公婆應以市價登記的2511萬賠償金額，而公婆上法庭解釋，該房子是在1980年的時候買的，當時她的丈夫僅4歲，他們僅是借名登記，此外女子丈夫長年住在美國，根本沒有管理該棟房子。

女子的公婆表示，該棟房子長年都是租給一個機械公司，收租都是由公公所收，如今女子丈夫已經過世，即「借名關係」已經終止，因此公婆有權利處理房子，最後台北地方法院認定房屋所有人是公婆，長年的房屋相關稅賦都是由公婆所繳，女子因此得不到任何賠償。