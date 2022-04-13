正當全球眼光被俄烏兩軍準備在東烏克蘭頓巴斯開啟大戰之際，中共空軍卻意外在主秀場邊開啟另一場震撼秀轉移了國際矚目的焦點。6架中共最大的戰略運輸機運-20連續2天往返中國與塞爾維亞，運送中國交付的紅旗防空導彈系統。這場規劃已久的演出果然一鳴驚人，不只抓住了國際上的注意力，一掃受疫情困擾的陰霾，大陸軍事評論人士為此擊掌讚曰：「這才是戰略空軍該有的樣子」。

6架中共最大型的戰略運輸機運-20連續2天往返中國與塞爾維亞，運送中國交付的紅旗防空導彈系統，把全球目光從俄烏戰爭轉移到中美戰略競爭上，演出一場戰略空軍震撼秀。（圖／@Cyberspec1）

中共運-20大型運輸機的行動最早來自於4月9日（土耳其時間，UTC+3）飛航動態訊息網站FlightRadar24上，網民們發現土耳其上空出現了6架示為中國空軍的運-20A戰略運輸機，它們在土耳其首都伊斯坦堡阿塔圖克國際機場(Atatürk Airport)落地短暫停留之後，繼續飛越保加利亞上空，降落在塞爾維亞首都貝爾格萊德郊區的巴塔尼察空軍基地。隔天4月10日，又有6架運-20以同樣路線降落同一個空軍基地。

運-20目前已逐漸成為中共運輸機的主力，是中共發展戰略空軍的重要支柱。（圖／新華社）

在第一批6架運-20飛往塞爾維亞時，美媒就傳出可能是運送FK-3（紅旗-22外銷型號）防空導系統。事後大陸方面也證實確是「運送常規軍用裝備」。大陸專家分析時指出，這是大陸前所未有、創紀錄的舉措，它在戰略投送距離、機隊數量與運送規模上，都是一場初次展現戰略空軍能力的震撼秀。

運-20近日在支援上海疫情上也發揮了 重要作用。（圖／微博）

這次並非運-20首次展現其運輸能力的行動，2020年運-20在支援武漢抗疫、支援巴基斯場與東南亞各國防疫物資，以及參與中俄聯合軍事演習、運送救災物資援助東加震災等等，都有受到矚目的表現。包括近日在上海爆發的疫情，共軍也10多架次地派遣運-20載運人員與抗疫物資前往支援。其中飛行里程最遠的是今年1月的東加島救災任務，從廣州起飛，到南太平洋東加島，中途經停2站，全程9000公里，創下運-20飛行最遠的紀錄。

大型運輸機是戰略空軍的重要支柱，在運-20改裝國產發動機後， 性能提升，量產速度也加快。圖為西方衛星拍攝到西安閻良機場上停放大量新完成的運-20。（圖／網路）

運-20支援東加島救災任務，從廣州起飛，到南太平洋東加島，中途經停2站，全程9000公里，創下運-20飛行最遠的紀錄。（圖／環球網）

這次運-20飛往歐洲塞爾維亞航程略短，大約只有7500公里，比較令人訝異的是2天內飛了2趟，而且是創紀錄的6架運-20同時進行，這可能是中共有意測試運-20機隊戰略運輸能力的挑戰性措施。據消息指出，6架運-20的機隊還有第3批次的6架運-20歐洲運送導彈系統任務，但尚未獲證實。

第一批6架運-20載運紅旗-22防空導彈系統至塞壐維亞，引起國際矚目。隨後又再完成另一批次6架運-20運送防空導彈的任務。（圖／網路）

從已知的消息顯示，塞爾維亞曾向中國採購9架翼龍-2F無人機、6架CH-92A彩虹無人機及配套的18枚FT-8C雷射導引導彈，其中彩虹無人機已於2020年完成交付。這次中共交付塞國的武器規模則大得多，它是塞國於2020年採購的FK-3防空導彈系統，數量為3個營。按照FK-3防空導彈系統編制，1個營有6輛發射車，此外尚有掃描雷達車、火控雷達車、指揮車、電力系統車以及彈藥車各一，大約是6架運-20的運載規模。因此，3個營的FK-3應當會有18架次的運-20才能全數運送完畢。

6架運-20大約能運送一個營的紅旗-22防空導彈系統，3個營的防空導彈需要18架次才能全部完成運送。圖為運-20飛抵貝爾格萊德一處空軍基地。（圖／網路）

6架運-20所展現出來的長程戰略運輸能力，放眼目前全球軍事強國，大概也只有美俄才能有此能力，即便如此，這種18架次連續大量運送的規模在美俄2個大國來說也是極為罕見的，無怪乎外界都以「戰略投送」來形容這種長程、大量的軍事裝備運送能力。中共近年來極力發展自製大型運輸機與相關配套設備，所著眼的也就是其戰略投送作用，以這次對上海運送部隊與醫療物資的作業來看，全數(4架)都使用運-20，相較於2020年支援武漢時，是以運-20與伊爾-76、運-9兩款仿俄製運輸機組成混編機隊，已不可同日而語。

第2批次6架運-20完成任務後隨即返回中國大陸，微博上傳出6架運-20於於10日晚間在機場並排停放的照片。

中共空軍新聞發言人申進科曾在2021年第13屆中國航展新聞發布會上表示，中共空軍已經歷史性地跨入戰略空軍門檻，其中殲-20、運-20列裝數量越來越多是重要關鍵。但是目前列裝殲-20的4支航空旅大約有150架的數量，運-20則一直沒有比較可信的數據，倒是有網友從網上收集曾曝光的運-20圖片，以其編號做了統計，亮過相的有28架，實際數目恐怕會比這個數字大很多。

Second day of shipments to Serbia: People's Liberation Army AF's six Xi'an Y-20-A Pàng niū transport planes flew over Bosphorus en route to Batajnica AFB to deliver Guizhou Aerospace Industry Shaanxi Yellow River Group manufactured HQ22 Red Banner SAM system's export version FK3. pic.twitter.com/vAQLQfVPrH — Yörük Işık (@YorukIsik) April 10, 2022

運-20是自產研發產品，性能不斷在改進，最初使用俄製發動機，但因其數量不足無法大量生產，推力也不夠，已於2019年起改用自製的渦扇-18發動機。目前最大起飛重量200噸，最大載重55噸，最大航程約7800公里，是目前中共最新式、運載能力最強的戰略運輸機。未來若再將發動機升級為渦扇-20，最大起飛重量可以達到220噸，最大載重量可以達到66噸，航程及作戰半徑都能帶來新突破，未來在規模及質量方面才能拉近與美國的距離，成為真正意義上大國戰略空軍。