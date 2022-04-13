阿嬤是5天，媽媽是3天！1名女網友說她的孩子日前對阿嬤說「阿嬤的炒飯好好吃」，沒想到阿嬤竟一連5天端出炒飯，就連孩子說想吃點魚，阿嬤也在炒飯上加點鮭魚，讓女網友說幸福指數超高；其他網友則笑說「阿嬤是五天，媽媽是三天這口訣要記起來」、「我妹吃過3個月媽媽牌炒飯」。

該名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，她的孩子日前對阿嬤說「阿嬤的炒飯好好吃」，沒想到阿嬤竟連續煮了5天的炒飯，原PO說幸福指數達5顆愛心，其他網友也留言笑說「真的不要說，哈哈」、「跟阿嬤說什麼好吃就會連續好多天，一直出現，而且份量都是怕你吃不飽」、「阿嬤是五天，媽媽是三天這口訣要記起來」、「我妹吃過3個月媽媽牌炒飯」。

女網友說她的孩子對阿嬤說「阿嬤的炒飯好好吃」，阿嬤就一連5天端出炒飯，就連孩子說想吃點魚，阿嬤也在炒飯上加點鮭魚，讓女網友說幸福指數超高。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

原PO之後還在留言處補充，第6天時她的孩子跟阿嬤說「想吃魚」，結果阿嬤真的端上一盤「有幾塊鮭魚」的炒飯，同樣讓網友笑翻；也有網友留言笑說「我都叫我妹的女兒跟阿嬤說活的帝王蟹好好吃，看他會不會天天買」、「我覺得幸福指數有可能出現10以上，讓你以後看到炒飯會怕的那種」、「通常只要跟老人家說什麼好吃，那段時間就會一直出現那道佳餚」。