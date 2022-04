【愛傳媒朱國珍專欄】小壯丁念國三時,某日脫口而出說:「我們班導的『傾聽指數是0』。」這句話瞬間讓我繃緊人皮,專心豎耳傾聽。

小壯丁繼續說:「不只如此,還有『隨興管教』。」

我點點頭,全神貫注盯著小壯丁,專心演出願聞其詳的表情。

有次上數學課,我正在抄筆記,沒有發現外套和毛衣掉在走道上。老師突然離開她的導師座位,走到我旁邊,把我掉在地上的外套和毛衣撿起來,直接拿到『資源回收桶』丟掉。因為她不允許有任何東西放在地上,也不允許椅子下面放東西。」

「那多噁心啊!」我咋舌道:「資源回收桶裡有喝完果汁的寶特瓶、便當盒……。外套和毛衣撿回來有沒有先處理一下再洗乾淨啊?」

小壯丁點點頭:「有。」

「媽媽,我有個同學叫做張X盛,他想出一個辦法,從家裡拿了個小書架,可以放在書桌側邊,節省空間幫忙堆放一些書。他看到我也有很多東西,就主動借我一個家裡多出來的書架。結果,有一天午休,張X盛有事外出,我趴在桌上睡覺,這時候,班導師又走來巡教室,發現我座位旁有個書架,似乎又準備拿去丟。還好我眼明手快,立刻將書架和書塞進書桌下方。結果老師走到我前面,發現張X盛的書架。我立刻跟老師說:『我幫他放到書桌下。』我說了三次,都被老師制止。她不但沒收書架,還把書丟到資源回收桶,更狠的是,她把掉到地上的外套,丟進垃圾桶。」

「垃圾桶?比你的東西被丟進資源回收桶還要更噁心。垃圾桶裡有擤鼻涕的衛生紙、口水、橘子皮……」

小壯丁接著說:「對,還有廚餘,有湯汁。」

後來呢?

「後來張X盛回到教室,發現書架和外套都不見了。我立刻跟他解釋,我跟班導師說了三遍要幫忙收,都被她禁止。於是,張X盛不顧仍然是午休時間,走出教室,去翻垃圾桶。

班導師發現了,追出教室,問他:『你在做什麼?現在是午休時間。』張X盛說:『我在撿垃圾,妳看不出來嗎?』兩人一來一往,開始在走廊鬥嘴。最後張X盛無視於老師的命令,把書從資源回收桶撿回來,也把外套從垃圾桶中撈出來。據說撿出外套時,還滴出廚餘湯汁……。」

我覺得小壯丁真是個說故事高手,描述事情的來龍去脈鉅細靡遺,我彷彿也欣賞了一齣教育現場實景秀。

「這就是她的『隨興管教』。」小壯丁做出結論:「如果禁止使用書架,老師一開始就要說。為什麼要等到我們都用了兩個多禮拜之後才禁止?」

「還有,潘老師結婚送的喜餅禮盒,到現在,已經三月下旬了,整盒喜餅還放在她的座位辦公桌,一個專門放手機的地方的旁邊,一動也沒有動。她既不帶回家,也不打開來吃,就這樣放著,一直放著。」小壯丁說話時露出不解的神情。

原來,這些小孩子把身邊所有事物都默默看在眼裡。話說這位教物理的女老師,過去兩年擔任帥氣男老師的副班導,當時朝夕相處,如今男生另有心儀對象,那盒結婚喜餅,要不要打開來吃,真是一個To be or not to be的大問題。

話說回來,要搞定這群正在青春發育期的小壯丁們,真是件辛苦的工作。小壯丁回到家,願意跟我坦露學校老師的怪癖,順便吐吐苦水,我的功能只要扮演聆聽者,並不會動輒去學校興師問罪。因為我尊重校規與老師的教學專業,也明白這年紀孩子們調皮搗蛋的時候,真的「狗都嫌」。更何況,班導師也經常向我告狀。

有次高材生班導打電話來,一次把小壯丁最近的罪狀清楚條列,包括:

(一) 曠課時數總共九小時。原因:小壯丁在操場上遇到學弟打籃球,「突然想到」應該跟著打籃球,結果忘記回教室上課。還有中午和同學「突然想到」跑去看別人練習演講,忘記在教室午休。

(二) 上數學課「突然想到」拿出手機看NBA季後賽的隊伍,被記小過。

(三) 學期初需要繳回的「是否帶手機到校的家長同意書」遲繳,因此老師自主勾選「不帶手機到校」。小壯丁也搞不清楚,「突然想到」應該把手機帶到學校,結果遭到懲處,也造成家長與老師的誤會。

班導師問我:「手機沒收一星期,家長有沒有意見?小安應該會因為痛失手機而有意見吧!」

「沒有意見!按照校規處置。」我爽快地回答:「沒有手機七天,我覺得他也不會怎麼樣,因為小時候,我曾經沒收過他所有的玩具,只給他幾張紙和筆,希望他畫畫或寫字。結果,他把紙撕成大小不一的形狀,捏成大小不一的球,投進字紙簍裡,當作籃球投框似的玩耍,那隻筆,也變成高爾夫球桿,在地板上推紙球。他永遠可以變出新花樣,好像沒有在怕的。」

班導師似乎恍然大悟,說:「他的自癒力很強。」

物理高材生果然冰雪聰明。想想,我只是在家裡應付一個小壯丁就已經頭昏腦脹,學校老師要應付數十倍的小壯丁和小公主。這種「桃李滿天下」的教育過程,實在是需要具備偉大胸襟才能成就的任務啊!

