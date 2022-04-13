0736:綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）報導，針對俄羅斯部隊在烏克蘭的行徑，美國總統拜登昨（12）日首度指責俄羅斯在烏克蘭進行「種族滅絕」（genocide）。他在愛阿華州首府狄蒙（Des Moines）的停機坪上表示：「我稱之為種族滅絕，因為愈來愈明顯，普丁試著消除甚至只是當烏克蘭人的想法。」

"Yes, I called it genocide because it's become clearer and clearer that Putin is just trying to wipe out the idea of even being Ukrainian," President Biden tells reporters, saying more evidence has emerged and calling it "a horrible thing that the Russians have done in Ukraine." — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) April 12, 2022

他說愈來愈多證據浮出，「俄羅斯人在烏克蘭所做的可怕事情」，不過他也表示將交由律師決定是否構成種族滅絕。

拜登周二稍早在愛阿華州發表有關油價上揚的演講中就已首度提到俄軍可能進行種族滅絕，「你的家庭預算、填滿油箱的能力，沒有一項應該取決於半個世界之外的獨裁者是否宣戰，以及實施種族滅絕。」

For the first time, Pres. Biden uses the term "genocide" to describe Putin's actions in Ukraine.



"Your family budget, your ability to fill up your tank, none of it should on hinge on whether a dictator declares war and commits genocide half a world away.” https://t.co/rjiJcYgnPh pic.twitter.com/vzs64c0J7G — ABC News Politics (@ABCPolitics) April 12, 2022

拜登先前避免用「種族滅絕」、「大屠殺」等字眼形容烏克蘭慘況，當時白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）稱「尚未到達種族滅絕的程度」。

針對拜登批評俄軍進行「種族滅絕」，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymr Zelensky）隨即發布推文大讚拜登講「真話」。