台股盤勢在4月上旬有如驚滔駭浪，FED「鷹」量加大並可能在5月擬以每月950億元的速度，開始賣債縮表，讓國際股市紛紛往下回落、避險情緒再起，加上，科技股最怕的美債殖利率近日瘋狂飆升，美債5年期與10年期殖利率多次倒掛，更在本周出現美國10年期公債與大陸10年期國債出現倒掛，是2010年7月以來首見。

不過美債殖利率「倒掛」是否該跟著外資賣股？外資出身的摩爾投顧分析師張貽程表示不一定，若手上非弱勢股則不需要窮緊張，因為按照歷史經驗，殖利率倒掛時非常可能是落底的時機，因為代表債市過度拋售到不正常的階段，股市將有機會落底，或正在醞釀反彈當中，台股目前有機會化險為夷完成W底，用黃金右腳（第二隻腳）踢出「倒掛金鉤」的好球。

張貽程還指出，依據上次2010年7月美中兩國公債10年期殖利率倒掛的歷史經驗，當時台股加權指數反而從下半年開始的7329點一路漲到年尾8972點，漲幅高達+22.4%，而倒掛的時間點正好也是台股完成W底，做出第二隻腳的時候發生，而相隔約12年後再度發生，正好也是台股拉回打醞釀W底的時間點，非常值得借鏡2010年中的整理過程。

至於中國大陸疫情嚴控導致台股缺「電」，張貽程表示，台灣許多電子廠會調配產能因應，大陸當局也不會為了清零而放棄民生經濟，將可望有陸續新的配套措施來平衡，所以不需要過度恐慌，受害的股價修正到相對低位階，都可能是分批布局的黃金買點。

他也認為，台股依然可維持抗跌的本色，大盤年均線之下以及17000點附近，是內資中長線的積極買股的區間，4/14(四)台積電將舉辦法說會，市場期待晶片代工龍頭釋出對於Q2的展望看法，電子股必須由老大哥帶領走出谷底，以及美股科技股4月的超級財報周開跑，也是股市先蹲後跳的關鍵，值得投資人做留意。