晶圓代工廠力積電(6770)12日召開線上法說，公布2022年首季自結合併營收207.08億元，毛利率50.79％、營益率40.17％，稅後淨利66.22億元，每股盈餘（EPS）1.85元，締造全數改寫新高的「五高」佳績，表現優於預期。

力積電2022年首季自結合併營收207.08億元，季增4.81％、年增達56.42％，毛利率50.79％、營益率40.17％，營業利益83.19億元，季增10.35％、年增達近1.93倍。稅後淨利66.22億元，季增6.81％、年增達2.14倍，每股盈餘1.85元，全數改寫歷史新高。

觀察力積電首季銷售區域，台灣自69％升至73％，中國大陸、日本、韓國等亞洲自26％略降至25％，歐美則自5％降至2％。就客戶類型大致相當，IC設計92％、IDM為8％。公司表示，由於公司進行客戶組合優化，未來IDM比重有可能會提升。

就首季產品別觀察，與去年第四季差異不大，以動態隨機存取記憶體（DRAM FDY）31％、高壓邏輯驅動晶片27％為主，離散元件11％、電源管理（PMIC）9％居次，利基型DRAM為7％，CMOS影像感測元件（CIS）及嵌入式邏輯（IMC）各6％、NAND Flash為3％。

力積電表示，整體而言首季記憶體產品營收占約41％，其餘均為邏輯產品，其中12吋約39％、8吋約20％。今年資本支出維持約15億美元預期不變，其中97％用於12吋、3％用於8吋，主要是因應銅鑼新廠建置，預計第四季開始裝機。

力積電總經理謝再居表示，缺料缺工使銅鑼新廠進度較預期延遲1.5～2個月，預期所有設備明年1月才會完成裝機、春節後小量試產。設備機台部分，2萬片內的產能都有大致掌握交貨時間，另外1.5萬片、特別是檢測機台方面則正在努力中。

針對銅鑼新廠投產後對營收貢獻及毛利率預期影響，謝再居表示，銅鑼新廠明年首季試產的規模很小，預計要到明年第三季底至第四季才會真正出量，故明年對營收貢獻甚微。財務長邵章榮預期，銅鑼新廠估僅影響明年毛利率1～3個百分點，影響程度有限。

謝再居指出，銅鑼新廠產能預計2024年逐步開出，其中2萬片已與客戶簽署長約（LTA），另有約1萬片產能將自一、二廠移轉過去，希望藉此讓銅鑼廠產能提升至2.5～3萬片，達成損平狀況，降低對毛利率影響。