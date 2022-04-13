資深藝人澎恰恰2020年突開記者會，表示因投資文創、拍電影而破產，並欠下巨債2.4億，出面承諾會努力工作不逃避，盼債權人多給些時間與耐心，而日前他與女星佩真直播賣泡菜，先後跟對方借款46萬，但該款項至今未償還，佩真昨(4/12)發聲哭訴債務協商沒找她、願折算成40萬喊話澎哥還錢等，澎恰恰深夜發文回應，反問佩真一句話，還原他當初協商還款的真相。

佩真昨向媒體哭訴澎恰恰沒還錢，並轉發相關報導，控訴澎恰恰金主林秉文負責債務協商，但卻沒通知她，本認為林秉文為澎恰恰處理債務是義氣相挺的人，「怎麼在這事件上態度是這樣讓我覺得無言」，她也表示自己在面對澎恰恰沒還錢這件事情上，相當低調也沒催討，只是被問到此事，她只能說出事實，回應沒收到還款，「因為他是澎哥，而我只是個小人物，我沒放話，我也不當演藝人員了，我更不需要去蹭任何人熱度」，對於拿不拿得回借款，只能隨緣。

面對佩真的指控，澎恰恰深夜發文，表示自己有話要說，覺得佩真這回對媒體哭訴「澎哥請還我錢」，比起上次的「被騙了 被耍了」相對嚴重，「因為一個可憐母親的訴求..總是很容易引導成(澎恰恰什麼都要騙)，殺傷力很大很大！」，無疑是在他尋求快速還債的現況下，補了一刀。

澎恰恰聲明，跟佩真之間的債務，與林秉文無關，「我不回應並不代表我默認一切，欠債是事實，46萬變40萬也是事實，這是佩真小姐的好意」，但他就反問佩真一句話：「當時與黃金泡菜合作，您們雙方已經談定46萬從銷售所得中每次扣回8萬當作借款分期還給妳！？」，認為這期間佩真與泡菜廠商之間的合作糾紛，不該強壓在他身上，「造成我一次又一次的重傷！」。

澎恰恰進一步解釋，「有沒有扣抵債務？因為我不管帳，所以我不清楚...且我鄭重聲明請還給社會輿論之公正！」，也坦言知道發這篇文，勢必引發一陣撻伐，但他就是要還原真相，「真我錯…該還錢，我沒錯…那縱然我是社會矚目的負債者，還是需要守護尊嚴」，撂話有必要的話，會請公權力介入，「我雖然欠很多人，我選擇面對！」。