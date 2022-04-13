高雄市議員李眉蓁多年前在就讀國立中山大學大陸研究所撰寫論文時，涉嫌抄襲雷姓學生的論文，橋頭地檢署今年1月13日以著作權法，對她提起公訴。但原定今天即將開程序準備庭前夕突然大逆轉，李眉蓁與雷男雙方昨天達成和解，雷姓學生遞狀撤告，因此今天的庭期取消。

實際上，檢方在先前已多次協調雙方進行調解但都未和解成功。橋頭地院在受理雙方調解案後，依法先送調解，經雙方協調後在昨天達成和解，雷男撤回告訴，未來法院將依法判決公訴不受理。

橋檢起訴書表示，李眉蓁明知「兩岸經貿互動與台商投資之演變分析」是雷姓學生於2000年就讀國立臺北大學公共行政暨政策研究所期間完成，著作財產權屬於雷姓學生所有，非經雷同意或授權，不得擅自重製、改作。但李眉蓁於2008年未經雷的同意，抄襲與改寫雷的論文，撰寫成中山大學大陸研究所「台灣對中國大陸之貿易分析」碩士論文。

此案經雷姓學生於2020年7月得知後提告，檢方依法偵辦，李眉蓁涉犯著作權法第91條第1項擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權，及同法第92條擅自以改作之方法侵害他人之著作財產權等罪嫌。並依刑法第55條前段之規定，從情節較重之擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權罪嫌處斷。