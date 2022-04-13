台灣房價居高不下，擁有一間自己的房子，對年輕人來說成為一個遙不可及的夢想，可能奮鬥一輩子，都無法感受到有房的感覺是什麼，對此在PTT WomenTalk版就有網友好奇問：「名下有間房是甚麼感覺？」，沒想到鄉民一面倒表示：沒什麼感覺耶！

有房一族網友認為：沒什麼感覺 就掛在你名下

原PO發文提到：「小弟已躺平，這輩子根本買不起房子，不知道有房是甚麼感覺？不管是繼承還是買的，有房的女生能分享一下嗎？」鄉民紛紛在留言區回應：「從小就有了沒什麼感覺」、「常常換不同地方住，挺療癒的」、「沒什麼感覺，就是掛個名罷了」、「感覺很踏實， 有屬於自己東西的感覺」。

不過有扛房貸的網友則分享：「簽下去後當天還失眠，因為忽然多幾千萬負債」、「每月繳房貸，好像突然沒工作會很慘」、「房奴的感覺，每天沒錢」、「就是被錢控制一輩子啊」，可見除非是靠爸媽，不然房貸仍是購屋後的民眾一大經濟壓力來源。

銀行房貸利率 購屋族很在意

從《KEYPO大數據關鍵引擎》調查(2021/04/12~2022/04/11)來看「房貸」的熱門關鍵字，可以發現，引起網友熱烈討論的在於「銀行」以及相關的「貸款」、「利率」、「還款」、「金額」等，可見在房屋貸款方面，民眾會特別在意銀行利率與還款金額等相關資訊。

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