無論是駭人聽聞的神秘兇殺案，或是遲遲未找到兇手的犯罪奇案，歷史上的離奇懸案總是有種特別的魅力，使人想抽絲剝繭，了解整起事件到底是怎麼回事。

現在有許多YouTuber就以解說懸案為主題，他們各自的風格吸引了不少粉絲訂閱。今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看兩岸三地有哪些網友熱議的懸案YouTuber，喜歡聽懸案解說的人趕快追起來吧！

NO. 10 叉雞

YouTube頻道《叉雞》是由「叉雞」經營的頻道，內容包含各種離奇失蹤、兇殺血案、社會案件等，網友覺得叉雞時常可以找到有趣另類的主題，再加上他本人講解的風格非常幽默，吸引不少網友誇讚「題材有趣，講解幽默，很愛看」，片尾不時還會出現叉雞養的黑貓，讓網友笑說「片尾才是正片」。

NO. 9 詭靈藝案件調查局

《詭靈藝案件調查局》是由YouTuber「詭靈藝（妮妮）」經營的頻道，分享各式真實案件、詭異事件、未解之謎等，不只解說歷史上著名的懸案，詭靈藝也相當熱衷講解最近幾年才剛發生的新案件，有時還會在案件解說完加入客觀的心理分析，剖析人性的黑暗面，令網友留言表示「真是發人深省」。

NO. 8 異色檔案

YouTube頻道《異色檔案》是由「DK」與「Di掃」夫妻經營，內容涵蓋詭異事件、懸疑案件、靈異現象、社會案件、都市傳說、未解之謎等，網友認為異色檔案不僅會解說世界各國懸案，同時也會講解許多發生在台灣的案件，吸引不少想了解台灣歷史的人，網友表示「異色檔案講很多台灣歷史，有教育意義」。

NO. 7 黑白夫婦-暮潛

《黑白夫婦-暮潛》原本是由YouTuber夫妻「暮潛」與「八怪姬」共同經營，後來改由暮潛主要管理，影片主打「真實案件紀實內容」，搜羅世界各國兇殺、連環殺人犯、懸疑探案等，比較特別的是，暮潛除了嚴肅主題外，偶爾也會分享風格較輕鬆的趣案，令網友笑讚「風趣幽默的冷面笑匠！」

NO. 6 奇聞觀察室

YouTube頻道《奇聞觀察室》是由「長風」經營，影片主題有失蹤、綁架、兇殺案件等，其中最特別的就是「空難」系列單元，長風不定期會分享歷史上著名的空難事件，整理非常詳細的資料，完整地講述事件的前因後果，網友大讚「條理清晰，讓聽眾一聽就了解整個事件的來龍去脈」。

NO. 5 光暗雜學館

《光暗雜學館》是由YouTuber「Jason」經營的頻道，就如同Jason曾描述「人性」的一體兩面：「讓我們一起見證人性能有多麼光輝，也讓我們直面靈魂最黑暗的一面」，影片內容雖然涵蓋兇殺、失蹤、犯罪等，但其實都圍繞在「人性」的主題，透過社會案件探討人心醜陋與美麗的極致，每次影片都能給人反思的空間。

NO. 4 High A Day

YouTuber台灣妞與喜娜共同經營的頻道《High A Day》，以分享韓國文化為主題，其中「韓國社會事件」單元會講解韓國著名兇殺案、社會案件等，由於擔心中文資料可能有翻譯錯誤或是誤解，她們影片都直接整理韓文資料，透過原文資料詳細還原事發經過，除了解說內容相當精彩，台灣妞與喜娜有時也會分別提出不同的觀點。

NO. 3 Wayne調查

﻿由YouTuber「Wayne」經營的頻道《Wayne調查》，內容包含離奇失蹤案、連環殺人犯、網紅黑暗面等，網友認為Wayne的說話節奏令人聽得相當舒服，最後Wayne總會以「請大家保持警惕，保持安全！」結語，讓人覺得十分親切，就像朋友表達關心一樣，獲得不少粉絲喜愛。

NO. 2 腦洞烏托邦

《腦洞烏托邦》是由YouTuber「小烏」經營，如同頻道名字所言，是以讓人「腦洞大開」的案件為主題，包含奇聞案件、未解之謎、歷史禁書、外星文明、心理學、神秘預言等，小烏會整理許多外文網站的資料，再以邏輯清晰的口吻描述整起事件，並在片尾給予獨到的見解，粉絲時常誇讚「一語道破許多重點」、「很有力的解說」。

NO. 1 X調查

「大家好我是Will！」《X調查》是由YouTuber「Will」經營，解說的懸案涵蓋世界各國，網友認為Will的特色就在於口條非常清晰，從案件發生的時間、地點、人物、場景都介紹地非常詳細，節奏掌握又相當得宜，完全不拖泥帶水，也不會帶入個人主觀意見，使他在YouTube上已有130萬訂閱數，每次發佈新片就會吸引不少粉絲馬上觀看。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年04月08日至2022年04月07日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『懸案YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」