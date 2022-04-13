免保證商業本票發行餘額近年快速成長，為避免此籌資管道成為打炒房漏洞，金管會對此祭出新規「畫紅線」，明訂發行人發行的免保票餘額不得超過淨值的3倍，超限者則給予3年緩衝期調整因應，盼在兼顧發行企業短期資金需求下保障投資人權益、降低票券商包銷風險。

銀行局副局長童政彰表示，免保票發行餘額近年快速成長，自2017年底的1兆407億元一路提高至2022年3月底的1兆5599億元。然而，金管會發現部分免保票發行人的發行餘額過高，最高者占淨值倍數甚至達近10倍，已有偏離健全財務結構之虞。

對此，金管會2021年底函請票券公會研議規範票券商承銷免保票時，應檢視發行人免保票發行餘額占淨值倍數，並考量發行人所需調整期間，採逐步調降方式進行調整。票券公司對此修正自律規範，訂定發行人發行免保票餘額不得超過淨值3倍。

童振彰表示，上述訂定的倍數上限，為票券公會衡酌維護票券市場免保票品質、並避免對企業短期資金籌措產生過大衝擊後訂定，同時對逾限者給予3年內降至3倍的緩衝期，修正經金管會備查後，票券公會已於近日內轉知各票券商遵循辦理。

童政彰指出，台電、中油等國營企業均會透過發行免保票籌資，但因國營企業淨值較高，不會有占淨值倍數過高的情形，主要是融資租賃業發行免保票餘額占淨值倍數偏高，為此次修正自律規範欲導正之處。

金管會表示，包括8家專營票券商、43家兼營票券商均須合規，已請票券公會加強向會員機構宣導此次修正內容，並轉知各票券商應將本次修正重點納入內部作業規範及落實執行，以共同維護票券市場信用工具品質。

金管會並請票券商於辦理免保票業務時，確實依規定對發票公司詳實辦理徵信調查，查證發行計畫及償還財源，並覈實評估資金需求合理性，後續亦將持續關注票券商辦理承銷免保票作業及市場運作情形。