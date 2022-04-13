半導體及自動化設備廠京鼎(3413)宣布，已獲得全球最大半導體及顯示器製造設備供應商應用材料（Applied Materials）入股投資，以每股210.22元認購8117張私募新股、合計斥資約17.06億元。完成交割後，應材將持股京鼎約8.45％，為僅次於鴻海集團的第二大股東。

京鼎去年底股臨會通過將私募現增發行新股，額度不超過8800張。公司先前法說時透露，正與多家可能的策略型投資人洽談投資條件，對象主要分為2類，一是有助於產品及營收、二是能協助產能快速增加，預期將對公司技術、營收及品質均有助益。

京鼎公告將私募發行8117張普通股，由應材旗下台灣應材以每股210.22元認購，為參考價228.5元的92％，符合不低於80％決議，投資金額約17.06億元。募集資金用途為充實營運資金，預計應用於協助加速產品開發和營運擴充，藉以提高未來營運績效與競爭力。

京鼎實收資本額估因此膨脹9.23％，自8.79億元增自9.6億元。在完成交割後，鴻海集團綜合持股估自16.56％略降至15.16％，仍為最大股東。應材則以約8.45％持股，超越鴻海旗下鴻揚創投，成為最大單一法人、合計第二大股東。

京鼎總經理邱耀銓表示，應材是公司最大的客戶之一，當京鼎在下一階段展翅高飛時，欣見雙方加強合作機會。這項投資將加速公司營運成長、擴充實力，以滿足半導體設備市場的強勁需求。

應材半導體全球營運與企業品質處資深副總裁艾迪亞戈（Gino Addiego）表示，京鼎為穩定高績效的供應商，此次投資入股是基於過去20年成功的業務合作關係。公司認為，此次投資京鼎能促進公司供應鏈更堅實，並強化點對點產品周期支援的絕佳契機。