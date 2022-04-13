甲尚(6882)送件申請登錄興櫃；台寶生醫(6892)申請登錄興櫃戰略新板。
甲尚公司成立於82年10月，主要業務為資訊軟體銷售服務，董事長為王宏洋，總經理為陳久正，目前股本為2.25億元，110年營收為3.36億元，稅後盈餘為5624萬元，每股盈餘為2.61元。
台寶生醫成立於103年7月，主要業務為間葉幹細胞新藥開發及細胞醫療CDMO服務，董事長為黃智遠，總經理為陳宏賓，目前股本為5.08億元，110年營收為2715萬元，稅前淨損為9020萬元，每股淨損為3.16元。
甲尚(6882)送件申請登錄興櫃；台寶生醫(6892)申請登錄興櫃戰略新板。
甲尚公司成立於82年10月，主要業務為資訊軟體銷售服務，董事長為王宏洋，總經理為陳久正，目前股本為2.25億元，110年營收為3.36億元，稅後盈餘為5624萬元，每股盈餘為2.61元。
台寶生醫成立於103年7月，主要業務為間葉幹細胞新藥開發及細胞醫療CDMO服務，董事長為黃智遠，總經理為陳宏賓，目前股本為5.08億元，110年營收為2715萬元，稅前淨損為9020萬元，每股淨損為3.16元。
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