印度神童阿南德（Abhigya Anand）最新預言指出，俄羅斯和烏克蘭之間，以及大陸與台灣的地緣政治局勢，破壞了平衡，更直接點名台灣在兩岸關係上要特別小心、必須提高警覺。此說法引發熱議，不少網友認為保加利亞著名預言家「盲眼龍婆」巴巴‧萬加（Baba Vanga）已去世，不少預言放到今日卻仍命中，認為其比印度神童還準確，直呼「盲眼龍婆打倒印度神童」。

據《中天新聞》、港媒《東網》12日報導，阿南德在最新預言中警告世人，俄羅斯和烏克蘭之間、中國大陸與世界、台灣的地緣政治局勢，破壞平衡，戳破了假正義的言論，只有「真正的倫理、道德、誠信價值，才是國家富裕繁榮、長治久安的基礎」。

不僅如此，印度神童也指出，「沒有上帝信仰的國家確實會崩解」、「無論國力強弱，侵略別的國家，天地不容」、「任何一個國家都要與時俱進與保持強大」以上三點。

印度神童的言論引發熱議，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》與PTT論壇留言：「盲眼龍婆再怎麼樣也去世了，亡者成功預言今日還令人敬佩，印度神童根本是個靠此維生的網紅」、「我怎感覺盲眼龍婆比較準？」「盲眼龍婆打倒印度神童」、「印度神童每次都打迷糊仗，笑死人了」、「盲眼龍婆不靠這賺錢，印度神童天天收抖內」、「每次都靠講關鍵字來預言，只會用這招」、「不要再信怪力亂神了」。

★《中時新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。