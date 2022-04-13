國民黨前立委陳學聖昨（12）日接受專訪時，談論有關桃園選情的議題，他指出要實際走過其段時間，才會發現「原來桃園跟台北差這多」，並透露現任桃園市長鄭文燦的手段之高超，僅僅做出1個承諾，就把他努力10年的選票給全部搶走。

陳學聖昨日上《POP嗆新聞》接受資深媒體人黃暐瀚專訪，談到國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長一事，陳學聖指出自己過去在台北當了10多年的議員、立委，在當時的聲量就跟現在的羅智強一樣，但到桃園去選立委卻輸給沒什麼名氣的在地人，最後他選擇留在當地深耕，展現誠意，才獲得桃園民眾的支持。

陳學聖表示，在桃園有一點很重要的就是要跑婚喪喜慶，尤其許多人往生後家屬會選擇「設靈在堂」，因此助理要能很快的確認地點，從助理拜訪到自己去捻香及參與告別式，至少要去3次。陳學聖指出，當地有許多喪事並非包給葬儀社，而是家族協助處理，因此到場是在跟整個家族互動、交心，不是只有冷冰冰的在殯儀館，「看起來好像被情感束縛，但那是人與人之間最真實的溫暖」。

陳學聖透露，鄭文燦的身形之所以會走樣，就是因為他也勤跑基層，到處跟人喝酒喝到半夜，「這點必須要給他按讚，他的勤快不分藍綠」，且鄭文燦還會先做好功課，跟人吃飯喝酒的時候就會提到該處缺少的東西，「你們把地方找好，錢我來出」，讓陳學聖感嘆說「一句話講完，票全部都他的！」

除此之外，陳學聖還加碼指出，他過去隨一座廟走進香，從頭走到尾，還連續走了10年，讓當地民眾很感動，而該廟與大馬路之間相隔約100公尺左右，馬路工程費只有2千萬元，但光土地徵收費就要2億，因此不論是朱立倫或吳志揚都沒法處理，結果鄭文燦給出承諾搞定那段馬路，所有的選票就都被他搶走了。