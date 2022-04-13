今天歐冠足球8強第二回合賽事繼續進行，皇馬在加時賽靠(Karim Benzema)踢進致勝1球，最終以兩回合進球數5：4氣走切爾西晉級4強。另一場比賽拜仁王牌大將萊萬多斯基(Robert Lewandowski)雖進球，但最後仍以兩回合進球數1：2不敵比利亞雷亞爾，爆冷出局，世界足球先生也慘遭淘汰。

@Benzema the king of the bernabeu sends real Madrid to the semi finals of the champions league 👏 🙌 pic.twitter.com/JnwaPdBpQL — release go pro! (@ben_gee999) April 12, 2022

4月7日兩對組合先進行首回合賽事，皇馬以3：1領先切爾西、比利亞雷亞爾以1：0領先拜仁。先來看次回合皇馬與切爾西的比賽，此戰正規時間皇馬反倒以1：3被切爾西反咬一口，讓兩回合總比分來到4：4平手，進入加時賽，而在比賽第96分鐘本澤馬在門前接獲隊友傳球，用頭槌破門，拿下超級關鍵一球。

最後此戰整個加時賽踢完皇馬雖以2：3輸球，但兩回合總進球數是5：4，成功淘汰切爾西挺進4強，法國當家球星本澤馬無庸置疑是系列賽MVP，首回合他上演梅開二度戲碼，此戰又在加時賽踢進關鍵一球，他在歐冠9場總共飆進12球之多，今年34歲的他重拾巔峰身手，是皇馬的不動王牌。

而拜仁繼首戰敗北後狀況仍低迷，比賽第52分鐘拜仁前鋒穆勒(Thomas Muller)禁區外直線傳球給萊萬，後者踢向球門右側，球反彈入網，將總進球數追成1：1平手。但接下來他們都未能進球，第87分鐘比利亞雷亞爾楚克韋澤(Samuel Chukwueze)成功入網，最終就以總進球數2：1淘汰拜仁。

Super Sub! Samuel Chukwueze with a last minute goal for Villarreal against Bayern Munich.



As it stands, Samuel Chukwueze's effort is enough to eliminate Bayern Munich from the UEFA Champions League. #UCL



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接下來台灣時間明天凌晨還有兩組賽事，曼城、馬德里競技目前戰成1：0，兩隊將到馬德里競技主場進行比賽，僅以1球領先的曼城得繃緊神經。另一場由利物浦對決里斯本，首回合利物浦暫時以3：1領先對手，這次他們要回自家主場安菲爾德球場迎敵，有相當大的優勢，他們得好好把握了。