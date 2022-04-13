俄烏大戰持續，俄軍雖從基輔撤軍，但仍在烏東和烏南發動進攻，雖然烏克蘭得到西方國家強力聲援和武器援助，但看在民進黨前立委郭正亮眼裡，一切似乎都只是空談。郭正亮12日就在政論節目《少康戰情室》上大膽預言俄烏戰爭結局，直言「 西方國家都在等烏克蘭什麼時候認輸」！此言一句讓現場氣氛瞬間凝結。

「沒有啊！」，面對主持人趙少康談及西方武器源源不絕進入烏克蘭的說法，郭正亮顯然不以為然，他指出雖然西方援助烏克蘭不少武器，如波蘭將援助烏軍T-72坦克，但西方援助「就只有單兵武器」，而非烏軍迫切急需的攻擊性武器，而波蘭雖援助了坦克，但怎麼將這些坦克運到戰況告急的烏東是大問題，若要將坦克運到烏東需要大貨車或鐵路等平台，卻必定遭俄軍轟炸，加上烏軍又沒有制空權，「那戰鬥機要不要給？所以我說是空話嘛！」

郭正亮更指出，俄國已多次警告援助烏克蘭將視同參戰，而擁有1兆1000億美元國防預算的北約，竟懼怕國防預算只有650億美元的俄羅斯，不敢介入戰爭，再加上拜登多次的不出兵聲明，他大膽預言「西方國家都在等烏克蘭什麼時候認輸」，「西方很不誠實，若要幫助烏克蘭，應該給他們有用的東西才對」，除了讓節目現場凝結3秒鐘，也讓一向犀利善辯的趙少康無法反駁。