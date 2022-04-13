據中國駐巴基斯坦大使館消息，4月12日下午，巴基斯坦新總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）在總理府會見中國駐巴使館臨時代辦龐春雪，外秘馬哈茂德及使館楊諾公參、鮑眾政務參贊等參加。龐春雪表示，中方期待同巴基斯坦新政府密切合作；夏巴茲表示，巴新政府高度重視發展對華關係，願進一步加強兩國在農業、科技、教育、扶貧等各領域合作。

龐春雪首先轉達了中國政府和中國領導人對夏巴茲當選巴基斯坦總理的祝賀，表示中巴是全天候戰略合作夥伴，兩國關係堅如磐石，牢不可破。中方期待同巴基斯坦新政府密切合作，賡續傳統友誼，加強戰略溝通，深入推進中巴經濟走廊建設，打造新時代更加緊密的中巴命運共同體。

夏巴茲感謝中國政府和中國領導人對他當選的熱情祝賀，請轉達他本人對習近平主席和中方領導人的親切問候。他表示，巴中友好深植於兩國人民心中，堅不可摧，無可撼動。巴基斯坦視中國為最好的朋友，珍視與中國人民的友好情誼。一直以來，巴中相互支持，互利合作，兩國關係堪稱國與國之間關係的典範。在習近平主席親自關心下，中巴經濟走廊建設不斷推進，取得豐碩成果。

夏巴茲表示，巴新政府高度重視發展對華關係願進一步加強兩國在農業、科技、教育、扶貧等各領域合作，以更大魄力、更高效率推動走廊建設，打造「巴基斯坦速度」，更好造福兩國和兩國人民。