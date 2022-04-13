32歲大陸女星徐冬冬外型亮麗又有E級好身材，被封為「大陸第一美胸」，過去她因演出王晶電影被封為「晶女郎」。近日她在微博分享自己喝椰子汁的專屬喝法，大開過去自己替椰子水廣告造型的玩笑，伸手繞過頭，身體扭出S曲線，一挺胸超凸上圍和纖腰一覽無遺，引來粉絲大讚她身材太好令人羨慕。

徐冬冬2018年和大她15歲男星、胡燕妮的兒子尹子維公開認戀，但不久後兩人宣告分手，雙方恢復單身後並未交惡，媒體報導尹子維疑似想和徐冬冬復合，見女方拍戲辛苦，就砸了500多萬人民幣，約2116萬台幣，在寧波東海某影城買豪宅想送給舊愛，對此，徐冬冬強調：「他是很好的人，沒復合，沒有收，謝謝​​​​」，尹子維則寫下：「只想你美好，一直支持你...」，似乎在隔空對前女友喊話。

徐冬冬先前曾替椰子汁拍廣告。（圖／翻攝自微博）

去年徐冬冬進劇組工作，在劇中與27歲男星白澍搭檔演母子，引來外界議論，當時她大方表示自己就是想演戲，沒給自己設限，也希望能有更多挑戰，「有戲拍，可以跟好的團隊合作，和優秀的演員老師們合作，可以不斷學到新東西，這些東西本身就是收穫，也是好的體驗」，正能量回應閒言閒語。

徐冬冬曬出影片。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

徐冬冬早年曾替椰子水拍廣告，本月初傳出她可能加入《乘風破浪的姐姐3》，而名單上徐冬冬的備註就是「椰樹椰汁上面那個女人」，近日她逗趣重現當時拍廣告動作，刻意伸手繞過頭還抬起一腳，邪惡圓弧曲線相當明顯，笑問網友：「你會嗎？」，粉絲紛紛回應：「哈哈哈，椰汁的形象真的深入人心，我還挺想嚐嚐這個聯名款的」、「冬冬姐身材真好太迷人了，經典椰汁喝法太羨慕了」、「這個動作真的太經典了，但是我做不到」、「大嫂好厲害，身體柔韌度好強啊，多多營業，氣質太好了」。