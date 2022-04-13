婚後該怎麼在工作與家庭間取捨，是許多女性面對的難題。對此，律師呂秋遠分享，只因老公一句我養妳，一位女性辭掉月薪6萬5千元的工作，後來卻慘變家中的嫌惡設施，除了拿錢得看臉色，甚至還讓自己淪落到什麼都沒有的下場，因此他認為成年人婚後還是要有保有自己的收入與工作，畢竟，習慣依賴別人的人，就得承擔哭泣的風險。

呂秋遠昨在臉書發文表示，若一名女性在一家小公司工作超過10年，公司經營狀況穩定，但在旺季的時候需要加班，每天工時超過12小時，月薪大約6萬5000元，這時候如果先生說「親愛的，我養妳。妳把工作辭掉，我每個月給妳10萬元。家庭開銷另外計算，妳回來照顧家裡好嗎？」請問各位姊妹會怎麼選？

呂秋遠分享，根據每天都能看到的離婚案件，他可以很負責任地說「我養你」這三個字，就像是泡麵包裝上的圖片僅供參考一樣，打開以後內容絕非如此，最一開始的時候是「愛，我養你」，到後來就變成「哎，我養你」，最後甚至可能變成「X！我養你（這條狗）」有時候甚至不需要幾年，大概幾個月就豬羊變色。

呂秋遠指出，我養你這三個字的保存期限僅當下，一旦過了那就是過期了，而過期的食物不是不能吃，只是吃了恐會有風險，有很高的可能性會吃壞肚子。不過，為什麼男人「我養你」的承諾的保存期現會這麼短呢？

呂秋遠透露，多數男人支付這筆錢是希望可以包辦家中所有開銷，並不是讓妳去當貴婦，天天喝下午茶、逛書店或學插花。因此妳拿了錢，除了要照顧家中長輩，還要養小孩，大小事情都要包辦，起初不用收據，後來變成要憑發票領錢，最後所剩無幾的那一點錢，還要妳省著點花，淪落到去小七買咖啡或拿鐵都要一再猶豫。

呂秋遠也說，上面這個過程結束後，接下來就是「你這個薪水小偷！你對這個家有貢獻嗎？憑甚麼拿這麼多錢？」但明明是對方先說「寶貝，我養妳的！」而且妳明明就包辦了全家的事，怎麼還成了家裡的嫌惡設施？因為對方會覺得妳做家務是應該的，在他眼裡賺錢很辛苦，而你就是每天在家當貴婦。根本不會想到家裡事誰掃乾淨的、小孩是誰在顧、碗盤是誰清潔的或是衣服是誰折好的。

呂秋遠坦言，一旦接受了「我養你」，就等於接受無止盡的家務勞動，且喪失與外界接觸的管道，讓自己沉溺在沒有升遷、看人臉色、拿人手短與沒有尊嚴的環境裡，同時也慢慢喪失生活技能。以後對方外遇還會反嗆妳憑啥抱怨，若有天對方要離婚，錢又都給媽媽保管，最後妳到底還剩什麼？可能就是兩滴眼淚吧？

呂秋遠勸告，男人講了這句話，當然有可能是愛妳的，但不妨禮貌回謝謝不用了，然後輕描淡寫的說「青春露230ml的優惠價是5880元，要養嗎？只怕你養沒多久就癢了。」每個成年人都該有自己的收入與工作，微薄也無所謂，至少不偷不搶，自食其力。況且，當人生變得很輕鬆，有可能就是在走下坡。靠自己，好自在，是萬古不變的真理。畢竟，習慣依賴別人的人，就得承擔哭泣的風險。