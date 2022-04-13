香港資深演員梁雄（本名：梁富雄），於本月11日在醫院離世，其女兒在社交平台上發布公告，對外宣布噩耗，證實父親已經辭世的消息。梁雄在香港因演技實力堅強，因此很多導演喜歡找他拍戲，如今撒手人寰令不少影迷感到悲傷。

梁雄說起以前18歲入行，本名叫梁富雄，就取了一個藝名叫做梁雄，多年來的造型都是一字平鬍，加上爽朗渾厚的笑聲，很有個人特色，時常在電視劇或電影出演小角色，因角色常是主角的叔父，因此被粉絲戲稱「御用叔父」，梁雄過去演出超過百部影視作品，2020年時曾經為香港演藝人協會拍攝個人簡介短片，談起第一次拍戲，他還深刻記得是拍哪一部戲，在哪一個片場拍的，梁雄坦言自己最喜歡演反派，「我拍戲從沒NG，所以無綫的老導演好中意我。我現在年紀大啦，有得賺就很歡喜，沒得賺也很歡喜。」

梁雄的樂觀天性令人印象深刻，而他近年來仍有拍攝作品，包括《飛砂風中轉》、《打擂台》、《十年》等，2021年拍攝香港黑色劇情電影《殺出個黃昏》，在片中扮演馮寶寶的包租公，《殺出個黃昏》在香港獲得無數肯定，收穫香港電影評論學會的最佳編劇、最佳男演員等獎項，更入圍第40屆香港電影金像獎，最佳編劇、最佳男主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳新演員等獎項，可惜如今梁雄離世，無法親眼看到結果。

梁雄拍戲多年。（圖／TVB）

梁雄說自己很少NG。（圖／TVB）

據悉，梁雄的女兒在社交平台上公布噩耗：「我是梁雄的女兒，我爸爸于2022年4月11日晚在廣華醫院與世長辭！他離世的時候所有家人都在旁，他很安詳！」