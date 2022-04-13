一名家住新北永和的網友抱怨，有名男子每周固定有一日到他家樓下路口「駐唱」，從上午一路開唱到下午，長達3年的時間，獨獨男子五音不全，讓他飽受噪音干擾，實在快崩潰。文章曝光後，引出不少當地人認同喊「真的很吵」。

這名網友在臉書社團《我是永和人》發文，稱自己住在永和，而有名男子在民治街與中正路口1樓角落「駐唱」，男子固定每周會有1日現身該處，自上午一路唱到下午，唯獨男子每首都破音，實在難以入耳，他忍耐男子的歌聲快3年，實在受不了才上網發文。

原PO無奈地說，駐唱哥待的地方旁邊就是大馬路，在近處聽歌聲會被來往的車輛聲音蓋過，而駐唱哥的聲音太有「穿透力」，每當他待在附近相對安靜的建築物、住處時，歌聲都會傳進空間，讓他崩潰表示，「我知道賺錢辛苦，所以都戴耳塞，放過我們，拜託拜託。」

有網友貼圖指出，男子平時就是在這路口唱歌。（翻攝自臉書社團《我是永和人》）

文章曝光後，隨即引發熱議，不少被歌聲折磨過的苦主現身留言區，紛紛表示，「剛剛才路過。路邊很吵真的沒發現...破音」、「我也聽到了」、「嘴角抽搐中」、「真的不好聽到...會想多看他一眼...到底是怎麼唱會唱成這樣哈」、「懂！（附近店家路過」；還有網友好奇歌聲到底多恐怖，調皮表示，「晚上集合去聽他唱歌」、「好想聽」、「去聽聽看到底多難聽」。

對此，永和警分局得和派出所也在留言區回應，經派員至現場查看並未發現，目前也未接獲相關民眾前來報案，若需警方協助請與本所聯繫，將派員協助。