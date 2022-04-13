清水警分局因應大量人潮湧入，為維護道路交通安全與順暢，將視人潮及車流狀況彈性實施交通管制。（警方提供）

「大甲媽轉來囉！」大甲媽遶境活動9天8夜行程，預計16日中午將抵達台中市沙鹿區沙田路與向上路口處，清水警分局因應大量人潮湧入，為維護道路交通安全與順暢，將視人潮及車流狀況彈性實施交通管制；警方強調，希望信眾及民眾行經全力配合，確保交通順暢與安全。

清水警分局表示，16日交通管制措施如下：

一、16日12時至20時，大甲媽祖鑾轎進入沙鹿區後，沙鹿區沙田路、向上路口實施交管，分流沙田路北上車流，改道向上路、中華路。

二、媽祖鑾轎駐駕清水朝興宮前，將先行封閉清水區中山路與五權東路口，並管制北上車輛改道行駛，由高美路或中華路方向紓解人、車潮，避免壅塞，以確保「交通順暢與安全。

三、17日上午，大甲媽祖鑾轎於清水朝興宮起駕，清水分局將於清晨6時起，自清水區中山路、中華路口至中華北路、中山路口南下車道，實施調撥，以疏解車流，將交通衝擊減輕至最低。

清水警分局長游永中表示，因疫情升溫且禁止鑽轎，今年參與活動信眾雖比往年少，請民眾全程配戴口罩，遵守中央公布各項防疫規定，千萬做好自身防疫工作，就是全民防疫；為避免信眾不慎遭鞭炮炸傷事件再度發生，媽祖回鑾時勿再燃放鞭炮，避免信眾受傷外，心誠則靈。