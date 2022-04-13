日本知名動漫《航海王》（ONE PIECE）開播至今超過20年，陪伴不少人成長，也是許多動漫迷心目中的經典，而這部動漫除了捧紅作家尾田榮一郎外，為書中角色配音的聲優們也因此打開知名度。但沒想到，在動漫中飾演海軍「阿鶴中將」的配音聲優松島實（松島 みのり）卻在12日傳出因病離世的消息，令不少動漫迷深感遺憾。

松島實過去曾以童星身分出道，演出多部電視劇及舞台劇，後來也在《筋肉人》、《玻璃假面》等多部動漫中擔任聲優。而根據日本媒體的報導，松島實所屬的經紀公司「青二製作」於12日發表公開聲明，證實松島實因罹患胰臟癌已在4月8日上午病逝，享壽81歲，目前家屬正在處理後事當中，請外界給予空間。而消息一出後立即引起廣大網友的討論，除了感嘆再也無法在《航海王》中聽到她的聲音外，也無法一同等到完結篇，因此紛紛留言「雖然很可惜，但請老師一路好走」、「太難過了，她的角色也很重要」、「老師，這段時間辛苦了」、「好遺憾」、「記得魯夫的配音員也曾抱怨過尾田還不趕快完結，因為很多聲優的年紀也大了，再拖下去聲優又得換人了」。

事實上，由尾田榮一郎製作的少年漫畫《航海王》發行以來人氣始終居高不下，至今連載超過20年仍受到全球粉絲的喜愛，改編為動漫後更是暢銷全世界，不過近期卻也被不少人批評劇情太冗長，以及越來越難理解劇情等等的負面聲浪，加上隨著時間拉長，對於部分聲優而言無論是年紀還是體力都已無法負荷，光是這20年當中，飾演海賊四皇白鬍子、哥爾D羅傑、海軍上將黃猿、吉貝爾、BIG MOM等10位聲優相繼過世，製作公司只能緊急更換配音員，如今松島實也撐不到《航海王》的完結篇，也讓粉絲們相當感慨。