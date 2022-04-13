即使目前的新冠確診者大多是輕症甚至無症狀，但中國大陸堅持「動態清零」的政策不動搖，執意把所有的核酸陽性患者送往方艙醫院集中隔離。網傳上海虹口區的瑞鑫小區居委會發出公告，若民眾拒絕轉運到方艙者，「將永遠紅碼，永不摘帽」；甚至祭出連坐法，「整棟樓持續封控，樓內居民風險倍增，小區解封無望。」

12日晚間，在推特和微博上瘋傳一則上海市虹口區嘉興路街道瑞鑫居委會的「溫馨提示」稱，上海市疾控中心委託居委會，通知確診住戶必須去方艙醫院隔離直到痊癒，就算在家已經痊癒了，「抗原自測為陰性，也依然屬於確診病例，必須去方艙後治癒開具解除隔離的單子。」

最讓民眾傻眼的是，通知規定，「對於個人，若不去方艙的，將永遠紅碼，永不摘帽」；「對於整個小區，目前政策就是整棟樓持續封控，樓內居民風險倍增，小區解封無望。」等於實施連坐法。

許多讀者看完通告內容大吃一驚，留言稱：「居委會成了革委會2.0」、「現在的居委會再次找回當年紅衛兵的感覺」、「連坐以激發仇恨孤立」、「不去方艙隔離，整棟樓整個小區就一直封，明顯是挑動人民互鬥」、「把矛盾轉化到小區人民內部，開始文革模式了」、「把矛盾轉移，底層互鬥」、「一個二維碼就能讓你寸步難行」、「用行政手段強行干預犯法了吧？誰給的膽子？」

但也有住戶留言稱，「不要斷章取義了，前因後果只有我們業主最清楚，其他人不要再借題發揮了！」但是究竟完整的前因後果是什麼，這位住戶也沒交代清楚。

住在閔行區的台青小初接受本報記者訪問時表示，不清楚虹口區的瑞鑫小區發生什麼事，但他所居住的社區裡，陽性確診者就面臨去或不去方艙醫院的兩難抉擇。「如果選擇守法，去了方艙醫院隔離，極有可能還沒死於新冠，就因為其它慢性疾病而先送命；如果抗命不去，又被警察警告妨礙公務，會被起訴。」

小初表示，小區裡有住戶是陽性確診者、同時也是洗腎患者，必須每隔兩、三天去醫院做一次血液透析，而方艙醫院裡的設備非常陽春，就只有簡單的床讓人休息，根本沒有洗腎的專業醫療器材，「如果送到方艙，豈不是去白白送死？」但如果留在社區裡，大樓裡每天各住戶進進出出，要下樓取快遞、拿物資，難保不會傳染給其他住戶。「這幾天，大家一直聯繫疾控中心、居委會和120，但各單位始終在踢皮球，沒有提出解決辦法。」

小初說，近日在微信上收到朋友傳給他的各種視頻，有警察奉上海疾控中心之命上門，要把住戶的孩子帶到方艙醫院隔離，卻拿不出任何檢測報告證明孩子是陽性，只強調自己依法行事、正在執行公務，並厲聲警告「我不是在開玩笑，我接到的命令就是如此，如果你不配合，我們只好走法律程序」，警察還咄咄逼人的大吼，「你現在只要告訴我，去還是不去方艙？如果覺得疾控中心弄錯了，你們可以再去申訴！」

視頻中的錄音顯示，住戶高分貝反駁稱，孩子有核酸陰性證明，是疾控中心把名單搞錯了，這幾天一直撥打「12345」市政熱線要求更正，卻遲遲沒有下文，「疾控中心要警察來帶走小孩，能夠說帶走就帶走嗎？竟然沒有任何證明孩子是陽性的文件，上海難道已經沒有法律可言了嗎？警察難道就是這樣執法的嗎？我們是受害者啊！」警察和住戶你來我往，雙方吵得不可開交，氣氛相當火爆。