俄烏戰爭持續超過一個月，西方國家也紛紛祭出經濟制裁。元智大學助理教授胡逢瑛表示，這些制裁只會加速俄羅斯與其他國家合作，促使非西方國家間的產業結構轉型，這不僅會加速俄羅斯與非西方陣營轉型速度和決心，最終更會促使俄羅斯領導諸國擺脫美元霸權；西方國家若執意操弄仇恨和對立，恐埋下「第三次世界大戰」的因子。

胡逢瑛擁有莫斯科國立國際關係大學（MGIMO）政治學博士學歷，專長領域為俄羅斯媒體與外交、文化與國情。胡今日（13）接受香港媒體《中評社》訪問指出，爭取歐盟和中國加入經濟制裁是美國鬥爭俄羅斯的方向，但歐盟進口俄羅斯產品大宗為礦物和燃料，其次為金屬和肥料，而這些都是歐盟的經濟命脈；20年來俄羅斯對歐盟貿易都是順差，經濟制裁將讓歐盟產業和生活水準急速下降。

胡逢瑛表示，美國以俄烏衝突進行經濟制裁，可見趨使決策者的是政治意志而非完全經濟考量，俄羅斯祭出盧布支付債券利息、不友善國家以盧布支付天然氣、俄羅斯民眾減少外幣購買、國內外企業拋售外匯購買盧布交易、以本國貨幣對外貿易這5大招，都是穩定盧布匯率的方式，不僅能讓俄羅斯持續執行合約，更能讓西方陷入違約窘境，讓西方透過俄羅斯違約迫使其經濟破產的企圖破滅。

針對俄烏戰爭，胡逢瑛分析，西方其實想搶劫俄羅斯資源，烏克蘭只是他們達到侵略目標的手段；西方使用極限遊戲手段，進行混合戰爭，欲透過仇恨和對立，操弄民族仇恨與種族歧視，這恐埋下第三次世界大戰的因子。