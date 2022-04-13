女星沐妍（鄒沐妍）是啦啦隊員出身，擁有高顏值又有火辣身材的她，在擔任中華職棒樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」Rakuten Girls成員時，就擁高知名度，俏麗的沐妍，悄悄在日前過40歲生日，而她真實年紀一公開，更是驚呆一票網友。

沐妍擔任啦啦隊員有近9年的時間，堪稱「長老級」啦啦隊女神，沐妍更以擁有俏麗顏值、高親和力以及前凸後翹的火辣身材狂圈粉，隨著沐妍在今年初從樂天女孩退役、轉戰MC，沐妍也以全新身分重回熟悉的場地。

俏麗的沐妍，則在9日悄悄過40歲生日，她手捧蛋糕並開心寫下：「說過有好消息會與你們分享～今天就是我40歲的生日啦，願望就獻給大家了，希望所有人都可以又美又帥又健康，今天球賽旗開得勝」，照片中，沐妍對著鏡頭露出燦爛笑容，她臉蛋光滑緊緻、肌膚白皙，完全看不出真實的年齡。

而她沐妍年紀一公開，更是驚呆一票網友，女星徐凱希驚呼：「完全看不出來！我要向妳看齊！生日快樂」、熊熊則說：「完全是凍齡」，網友也留言：「根本看不出來40」、「沐妍生日快樂，永遠18歲」、「是30歲吧」、「坦率做自己！生日快樂」。

保養有術的沐妍雖然看不出年紀，不過她仍難逃酸民質疑，而她日前也曾高EQ談自己的年齡：「一路走來我跌跌撞撞但我獨立扛起，我挫折不少但我堅強面對，各種工作經驗讓我學到人情世故以及做人處事，更用堅持的信念在表演這條路上」，沐妍回顧自己從啦啦隊得到出寫真、單曲、踏上跨年舞台的機會，也讓她感性直呼：「當你不懂的時候可能就只是覺得我老，但對我而言～～卻是珍貴無比呀！！」