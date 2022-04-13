今天在大聯盟場上小熊以2：1險勝海盜，此戰日本打者鈴木誠也又開轟了，而且還是單場雙響炮，最後球隊就靠著他這兩支全壘打拿下比賽。鈴木誠也連續兩場比賽開轟，目前累積3發全壘打領先全聯盟，此外他也加入大谷翔平的行列，成為史上第二位在生涯前4場比賽就敲出3轟的日本球員！

鈴木誠也頂著近年「日本最強打者」的頭銜挑戰大聯盟，雖然春訓熱身賽表現不佳，但手感漸入佳境，上一場比賽敲出大聯盟生涯首轟，比大谷翔平進度還快，今天更是一舉揮出雙響炮驚豔眾人。他此戰以先發第5棒右外野手身分出賽，第5局滿球數鎖定對方90.8 mph四縫線快速球轟向右外野。

第7局他再開轟，這次於1好球狀況下就猛力揮棒，逮中左投邦達(Anthony Banda)92.6 mph四縫線快速球，將球敲向左外野，幫球隊以2：0領先。最後海盜靠萊諾斯(Bryan Reynolds)在8局陽春炮追回1分，但仍以1：2不敵小熊吞敗，鈴木誠也成為這場比賽致勝英雄，累積4打數2安打2分打點，打擊率高達.417。

目前他累積12打數5安打(含3轟)，有8分打點、跑回4分，選到4次保送被三振5次，上壘率.529、攻擊指數1.167，狀況十分火燙，此外更是自打點於1920年成大聯盟正式紀錄後，史上首位能在生涯前4戰攻進8分打點以上、選到4保送以上球員，短短幾場比賽他就創了多項紀錄，本季的他非常令人期待！