國際中橡(2104)2021年每股盈餘達3.5元，不過，董事會卻通過僅配息0.2元，國際中橡表示，考慮印度、土耳其兩座碳煙新廠後續資本支出，以及原物料價格處在高檔，而國際金融環境也走向升息，取得資金成本將遠高於過往，因此保留較高現金水位。

國際中橡2021年獲利明顯好轉，除了報價走高，加上1.8億美元和解金，全年稅後淨利33.95億元，年增率3.6倍，每股稅後盈餘3.5元，不過，董事會卻通過僅配息0.2元，盈餘發配發率只有5.7%。

國際中橡表示，考慮印度、土耳其兩座碳煙新廠後續資本支出，且原物料包括原油、煤價格處在高檔，而國際金融環境也走向升息，取得資金成本將遠高於過往，因此，保留較高現金水位，配息率才會偏低。

國際中橡計畫投資8300萬美元在印度籌建年產能15萬噸碳煙新廠，因疫情量產時間延後至今年底；不過，印度車市成長快速，印度碳煙廠後續仍有擴充的資金需求，另外與OYAK合資土耳其設立碳煙廠，因此，必須考量後續的資金規畫。